فريقان من ليبيا في بطولة غرداية الجزائرية للطائرة الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الوفد الليبي، علي دوة، المشارك في بطولة غرداية للطائرة الشاطئية، أن ليبيا ستشارك بفريقين في البطولة التي ستنطلق اليوم الخميس في الجزائر.

وقال علي دوة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «البطولة ستنطلق اليوم الخميس، وبمشاركة فريقين ليبيين، منتخب (ليبيا 1) ويتكون من الثنائي فؤاد المعروف وأنس الوداني، ومنتخب (ليبيا 2) ويضم اللاعبين رمضان الوداني والمنذر أبولبابة.

- الطائرة الشاطئية الليبية تبدأ الاستعداد لمتوسطية بسكارا

- شروق «بني الوليد» يتوّج بطلاً للكرة الشاطئية

وأضاف دوة «الاجتماع الفني للبطولة عقد صباح اليوم ووزعت فيه الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات، كل مجموعة ثلاثة فرق وجاء المنتخب (الليبي 1) في المجموعة الثالثة صحبة منتخبي (الجزائر 3 و5)، ومنتخب (ليبيا 2) وقع في المجموعة الرابعة صحبة منتخب (الجزائر 2) و(غرداية 3)».

مباريات المنتخبات الليبية

وأكمل علي دوة تصريحاته إلى «بوابة الوسط» قائلا «اليوم الخميس يلتقي منتخب (ليبيا 2) مع منتخب (غرداية 3)، في رابع مباريات اليوم، وفي المباراة السابعة يواجه منتخب (ليبيا 1) نظيره منتخب (الجزائر 4)، وفي المباراة الثامنة يتبارى منتخب (ليبيا 2) مع منتخب (الجزائر 2)، أما المباراة الحادية عشرة فتشهد لقاء منتخب (ليبيا 1) و(الجزائر 3).

لاعبو المنتخب الليبي للطائرة الشاطئية المشاركين في بطولة غرداية بالجزائر، 12 يناير 2023. (الإنترنت)

لاعبو المنتخب الليبي للطائرة الشاطئية المشاركين في بطولة غرداية بالجزائر، 12 يناير 2023. (الإنترنت)