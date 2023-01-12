مدرب المنتخب الجزائري: المواجهة أمام المنتخب الليبي صعبة نسبة لرمزيتها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب المنتخب الجزائري، مجيد بوقرة، صعوبة المباراة غدا الجمعة أمام المنتخب الليبي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان».

وقال بوقرة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: «مباراة الغد هي الأولى وستكون صعبة نسبة لرمزيتها، المنتخب الليبي يملك لاعبين مميزين، ومعظم لاعبيه ينشطون مع المنتخب الأول، لذلك ستكون مواجهة صعبة».

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وتابع مجيد بوقرة « سنلعب جميع المباريات كأنها نهائيات لتشريف الكرة الجزائرية، لكن لا يجب الضغط على لاعبي المنتخب الوطني المحلي، نحن لسنا المنتخب الأول».

الثقة الكاملة في اللاعبين

وأكمل مدرب المنتخب الجزائري للمحليين «لدينا لاعبون يملكون مؤهلات كبيرة ولديهم ثقة كبيرة في أنفسهم، نحن نثق في اللاعبين وسيقدمون أحسن ما لديهم».

وبسؤاله عن الفرق المشاركة في البطولة، ومنها المنتخب المغربي، قال بوقرة « الجزائر ترحب بكل المشاركين، رمز البطولة واضح «مرحبا»، لذلك الجميع مرحب به على أرض الجزائر».