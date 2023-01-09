  • Alwasat News
Atwasat

الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 02:33 مساء
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا
فريق المريخ السوداني في الإطار الأيمن وكابو في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أكد الناطق باسم إدارة نادي المريخ السوداني، هيثم كابو، في تصريح خاص إلى قناة الوسط «WTV» أن مجلس إدارة النادي قرر اختيار ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي للعب مباريات فريقه في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كابو خلال حديثه قائلا «إن القرار جاء نظرا لترحيب الليبيين للأشقاء العرب، ولوجود أعداد كبيرة من الجالية السودانية في مدينة بنغازي والإقامة المريحة بها».

- المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

ونوه كابو بأن إدارة المريخ ستخاطب، عبر الاتحاد السوداني، الاتحاد الليبي للحصول على الموافقة من السلطات المحلية، معبرا خلال تصريحه عن حب الشعب السوداني لليبيا والليبيين.

شكوى المنير تربك حسابات المريخ السوداني
ووضع نادي المريخ السوداني ملعب بنينا ببنغازي كخيار أول لاحتضان مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ويأتي هذا بعد أن وقع على المريخ السوداني عقوبة عدم اللعب على أرضه بسبب القضية التي رفعها اللاعب الليبي محمد المنير ضد نادي المريخ.

وجاءت شكوى المنير لعدم التزام إدارة نادي المريخ بدفع مستحقاته المالية والبالغة 450 ألف دولار قبل أن تحكم لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح المنير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت

بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت
البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا (صور)

البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة ...
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات

مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»

%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب

عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل معضلة «موازنة 2023»

خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين

كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كاراتي الجمارك يكتسح بطولة طرابلس ويتوج بـ45 ميدالية (صور)
كاراتي الجمارك يكتسح بطولة طرابلس ويتوج بـ45 ميدالية (صور)
لجنة المسابقات تعلن موعد عودة الدوري والشروط المتعلقة بالملاعب
لجنة المسابقات تعلن موعد عودة الدوري والشروط المتعلقة بالملاعب
الأولمبي ضيفا على المشعل في دوري اليد
الأولمبي ضيفا على المشعل في دوري اليد
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب ...
سلة الشباب والجزيرة تتخطى أبوسليم والمدينة في الدوري الليبي
سلة الشباب والجزيرة تتخطى أبوسليم والمدينة في الدوري الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» ......
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»...
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان ......
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. الثلاثاء
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. ......
لجنة المسابقات تعلن جدول الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى
لجنة المسابقات تعلن جدول الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى...
المزيد
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب ......
(شاهد) الدريدي: أعرف كرة القدم الليبية جيدا وطموحاتي مع الأهلي بنغازي بلا حدود.. وتنتظرنا 3 مراحل في الإعداد
(شاهد) الدريدي: أعرف كرة القدم الليبية جيدا وطموحاتي مع ......
تعاقدات جديدة وتنقلات في الدوري الليبي الممتاز
تعاقدات جديدة وتنقلات في الدوري الليبي الممتاز...
سلة الشباب والجزيرة تتخطى أبوسليم والمدينة في الدوري الليبي
سلة الشباب والجزيرة تتخطى أبوسليم والمدينة في الدوري الليبي...
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» ......
المزيد