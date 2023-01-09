الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم إدارة نادي المريخ السوداني، هيثم كابو، في تصريح خاص إلى قناة الوسط «WTV» أن مجلس إدارة النادي قرر اختيار ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي للعب مباريات فريقه في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كابو خلال حديثه قائلا «إن القرار جاء نظرا لترحيب الليبيين للأشقاء العرب، ولوجود أعداد كبيرة من الجالية السودانية في مدينة بنغازي والإقامة المريحة بها».

- المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

ونوه كابو بأن إدارة المريخ ستخاطب، عبر الاتحاد السوداني، الاتحاد الليبي للحصول على الموافقة من السلطات المحلية، معبرا خلال تصريحه عن حب الشعب السوداني لليبيا والليبيين.

شكوى المنير تربك حسابات المريخ السوداني

ووضع نادي المريخ السوداني ملعب بنينا ببنغازي كخيار أول لاحتضان مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ويأتي هذا بعد أن وقع على المريخ السوداني عقوبة عدم اللعب على أرضه بسبب القضية التي رفعها اللاعب الليبي محمد المنير ضد نادي المريخ.

وجاءت شكوى المنير لعدم التزام إدارة نادي المريخ بدفع مستحقاته المالية والبالغة 450 ألف دولار قبل أن تحكم لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح المنير.