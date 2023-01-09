المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وضع نادي المريخ السوداني ملعب بنينا ببنغازي كخيار أول لاحتضان مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

من جهة أخرى، هناك محاولات مصرية من الزمالك لإقناع الفريق السوداني بخوض مبارياته في القاهرة.

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يأتي هذا بعد أن وقع على المريخ السوداني عقوبة عدم اللعب على أرضه بسبب القضية التي رفعها اللاعب الليبي محمد المنير ضد نادي المريخ.

جاءت شكوى المنير لعدم التزام إدارة نادي المريخ بدفع مستحقاته المالية والبالغة 450 ألف دولار قبل أن تحكم لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح المنير.