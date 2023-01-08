محاضرتان في اللياقة البدنية والإسعافات الأولية بدورة المعد البدني للسيدات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة مصراتة دورة المعد البدني للسيدات للمستوى الثالث تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الرياضي النسائي وبالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الأولمبية الليبية، ويتجدد الموعد اليوم الأحد مع محاضرتين للدكتورة سمية أبوزيان وتلقي المحاضرة الأولى بعنوان «مفهوم اللياقة البدنية وفسيولوجية الأداء العالي»، والمحاضرة الثانية عن الإسعافات الأولية.

بقية محاضرات الدورة

الإثنين 9 يناير.. المحاضرة الأولى «التغذية والسوائل والأملاح التعويضية لرياضيي الأداء العالي» للدكتورة ناجية شلابي، والمحاضرة الثانية «طرق تنمية عناصر اللياقة البدنية» للدكتورة لطيفة الكيب.

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الثلاثاء 10 يناير.. سيكون الموعد مع محاضرتين؛ المحاضرة الأولى التعرف على مستويات التدريب، وكيفية حساب شدة الوحدة التدريبية للدكتورة سميحة علي، والمحاضرة الثانية عن علم النفس الرياضي للدكتورة عبير عيسي.

الأربعاء 11 يناير.. المحاضرة الأولى ضبط حمل التدريب والتحكم فيه وتقنين الأحمال للدكتورة سميحة علي، والمحاضرة الثانية الوحدة التدريبية المصغرة وكيفية وضعها والهدف منها للدكتورة صبحية سلمان.

الخميس 12 يناير.. المحاضرة الأولى بعنوان كيف تصمم برنامجًا تدريبيًا عمليًا للدكتورة عبير عيسى ويعقبها الامتحانات العملية والنظرية.

السبت 14 يناير.. حفل الختام وتوزيع الشهادات.