رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا من تغطية الانتخابات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اعتذر رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق لكل القنوات الإعلامية التي حضرت إلى فندق المهاري ومنعت من تغطيتها للحدث الانتخابي.

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وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال الزروق «شخصيا لم أصدر أي تعليمات بمنع الإعلاميين أو القنوات الرياضية من تغطية الانتخابات، وكل الإجراءات التي حدثت يتحمل مسؤوليتها مدير مكتب الإعلام باللجنة الأولمبية، وسيصدر توضيح بذلك على صفحة اللجنة الأولمبية على فيسبوك».

يشار إلى أن مدير الإعلام باللجنة الأولمبية الليبية، وفي تصرف غير مسؤول منع عددا من القنوات الإعلامية من تغطية أحداث الانتخابات، بل وشى في عدد من الإعلاميين الذين تم استدعاؤهم لمكتب الأمن بالفندق.