فوز «النصر» و«المدينة» و«الاتحاد» في الدوري الليبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حققت فرق «النصر» و«المدينة» و«الاتحاد» فوزا على «أبوسليم» و«المروج» و«بلخير» على التوالي، في إطار الدوري الليبي لكرة السلة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

«النصر» يفوق على «المروج» بنتيجة 67 / 57

في المباراة الأولى التي أقيمت بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج، جمعت فريق المروج وضيفه «النصر»، حيث انتهى الربع الأول بتقدم النصر بفارق 9 نقاط (16 / 7)، وفي الربع الثاني أضاف النصر 14 نقطة مقابل 6 نقاط للمروج ليتقدم النصر 30 / 13، وفى الربعين الثالث والرابع أضاف المروج 44 نقطة مقابل 37 نقطة للنصر لتنتهي المباراة لصالح النصر، بنتيجة 67 / 57.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم حميد الحمري حكم أول، وعبدالعزيز الماقوري حكما ثانيا، وجلال الورفلي حكما ثالثا، والمسجل أحمد بلقاسم، والمسجل الإلكتروني علي بوتركية، والميقاتي علي بوهديمة، وميقاتي 24 ثانية أيمن بركة، والمراقب الفني أحمد البرعصي.

4 مواجهات في الدوري الليبي لكرة السلة.. الثلاثاء

«المدينة» يفوز على «أبوسليم» بنتيجة 59 / 50

وفي القاعة الكبرى بطرابلس، أقيمت مباراتان، الأولى جمعت «المدينة» و«أبوسليم»، حيث تقدم «المدينة» في الربعين الأول والثاني بنتيجة 25 /18، والربعين الثالث والرابع كانا متكافئين، بتسجيل المدينة 34 نقطة مقابل 32 نقطة لـ«أبوسليم»، لتنتهي المباراة بفوز المدينة 59 / 50.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله حكما أول ووليد شيوب حكما ثانيا، وأمير حمودة حكما ثالثا، والمسجل نجاة المخشخش، والمسجل الإلكتروني خالد وصوادق، والميقاتي فتحي حسونة وميقاتي 24 ثانية بشير مخزوم.

«الاتحاد» يهزم «بلخير» بنتيجة 51 / 49

أما المباراة الثانية، فجمعت «الاتحاد» و«بلخير»، وانتهى الربعان الأول والثاني بتقدم «الاتحاد» بنتيجة 25 / 17، وفي الربعين الثالث الرابع أضاف «بلخير» 32 نقطة مقابل 26 لـ«الاتحاد»، لتنتهي المباراة لصالح الأخير، بفارق سلة واحدة 51 / 49.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي حكما أول، وعمر سالم حكما ثانيا، والمسجل نجاة المخشخش، والمسجل الإلكتروني وليد شيوب، والميقاتي خالد وصوادق، وميقاتي 24 ثانية أمير حمودة.