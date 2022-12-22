اليوم ثلاث مباريات في افتتاح الجولة التاسعة من دورينا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة التاسعة للدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» بثلاث مباريات، إذ يلتقي الصداقة مع دارنس، بينما يحل المحلة ضيفا على الخمس، فيما يلاقي الهلال جاره النصر.

يستضيف الصداقة صاحب التسع نقاط، بملعبه بمدينة شحات فريق دارنس 14 نقطة، في مباراة يراقبها محمد الجلالي، ويشهد ملعب بنينا ببنغازي لقاء الجارين الهلال بتسع نقاط، والنصر بـ14 نقطة، ويراقبها توفيق الضاوي.

وعلى ملعب الخمس يحل المحلة ضيفا على الخمس وكلاهما برصيد خمسة نقاط، ويراقب اللقاء فوزي المنير، وستقام غدا الجمعة ثلاث مباريات أيضا، إذ يلتقي الصقور بتسع نقاط على ملعب البيضا فريق شباب الجبل متذيل الترتيب بأربع نقاط، ويراقبها علي الضبيع.

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ويحل التحدي الذي جمع خمس نقاط من ثماني جولات ضيفا على ملعب أجدابيا لملاقاة التعاون الذي جمع 11 نقطة، في مباراة يراقبها عاشور سليمان. وعلى ملعب الزاوية أساريا بعشر نقاط يلتقي الاتحاد المصراتي بخمس نقاط، والمراقب عادل الراعي.

باقي لقاءات الجولة

ويستضيف السبت المقبل أبوسليم بـ13 نقطة فريق السويحلي 12 نقطة، في مباراة شعارها الفوز فقط ويراقبها عبدالله المنصوري، فيما يواجه الأولمبي جامع الـ10 نقاط على ملعب الجميل نادي المدينة بـ6 نقاط والمراقب وحيد صالح، في باقي مباريات الجولة التاسعة.