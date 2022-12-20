افتتاح ملعب الإخاء المعشب صناعيا في هون (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

افتُتح أمس الإثنين ملعب الإخاء بهون رسميا وهو أول ملعب لكرة القدم بالعشب الصناعي المتطور ذي الجيل الخامس في هون وعموم المنطقة.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور عديد الشخصيات ومحبي نادي الإخاء، حيث أقيمت بهذه المناسبة مباراة ودية بين فريق الإخاء وفريق خليج سرت، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

يذكر أن «بوابة الوسط» أجرت، عبر زيارة نادي الإخاء بهون ضمن فعاليات مهرجان الخريف بهون العام الماضي، لقاءً مع رئيس النادي الذي طرح مشكلة الملعب الذي كان معطلا، فضلا عن مشكلة الصيانة التي تأخرت كثيرا.

افتتاح ملعب الإخاء بهون (فيسبوك)

افتتاح ملعب الإخاء بهون (فيسبوك)

افتتاح ملعب الإخاء بهون (فيسبوك)

افتتاح ملعب الإخاء بهون (فيسبوك)