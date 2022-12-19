«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت مباريات الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من مرحلة ذهاب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات، انتهت جميعها بالتعادل السلبي دون أهداف، الأولى بين النصر وشباب الجبل، والثانية بين الاتحاد المصراتي وضيفه الاتحاد، والثالثة جمعت أساريا مع أبوسليم، وجاءت النتائج المسجلة في الجولة الثامنة على النحو التالي:

المجموعة الأولى

الصداقة × الهلال (1-2)

التعاون × الصقور (1-1)

الأخضر × دارنس (1-2)

الأهلي بنغازي × التحدي (صفر- صفر)

النصر × شباب الجبل (صفر- صفر)

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المجموعة الثانية

السويحلي × المحلة (1-1)

أساريا × أبوسليم (صفر- صفر)

الأولمبي × الخمس (1-2)

الاتحاد × الاتحاد المصراتي (صفر- صفر)

الأهلي طرابلس × المدينة (1-1)

شهدت الجولة الثامنة تسجيل 15 هدفا، وهى أقل نسبة للتسجيل، حيث انتهت 7 مباريات بالتعادل، وثلاث مباريات بالفوز، مجموع الأهداف المسجلة خلال الجولة الثامنة 145 هدفا من 80 مباراة.

ترتيب المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي 15 نقطة، النصر14، دارنس 14، الأخضر 12، التعاون 11، الهلال 9، الصقور 9، الصداقة 9، التحدي 6، شباب الجبل 4 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية

الاتحاد 22 نقطة، الأهلي طرابلس 14، السويحلي 12، أبوسليم 13، الأولمبي 10، أساريا 10، الأولمبي 10، المحلة 5، الخمس 5، الاتحاد المصراتي 5.