«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة

اختتمت مباريات الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من مرحلة ذهاب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات، انتهت جميعها بالتعادل السلبي دون أهداف، الأولى بين النصر وشباب الجبل، والثانية بين الاتحاد المصراتي وضيفه الاتحاد، والثالثة جمعت أساريا مع أبوسليم، وجاءت النتائج المسجلة في الجولة الثامنة على النحو التالي:
المجموعة الأولى
الصداقة × الهلال (1-2)
التعاون × الصقور (1-1)
الأخضر × دارنس (1-2)
الأهلي بنغازي × التحدي (صفر- صفر)
النصر × شباب الجبل (صفر- صفر)
- عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»
- انطلاق الجولة الثامنة من دورينا بمواجهات قوية
المجموعة الثانية
السويحلي × المحلة (1-1)
أساريا × أبوسليم (صفر- صفر)
الأولمبي × الخمس (1-2)
الاتحاد × الاتحاد المصراتي (صفر- صفر)
الأهلي طرابلس × المدينة (1-1)
شهدت الجولة الثامنة تسجيل 15 هدفا، وهى أقل نسبة للتسجيل، حيث انتهت 7 مباريات بالتعادل، وثلاث مباريات بالفوز، مجموع الأهداف المسجلة خلال الجولة الثامنة 145 هدفا من 80 مباراة.
ترتيب المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي 15 نقطة، النصر14، دارنس 14، الأخضر 12، التعاون 11، الهلال 9، الصقور 9، الصداقة 9، التحدي 6، شباب الجبل 4 نقاط.
ترتيب المجموعة الثانية
الاتحاد 22 نقطة، الأهلي طرابلس 14، السويحلي 12، أبوسليم 13، الأولمبي 10، أساريا 10، الأولمبي 10، المحلة 5، الخمس 5، الاتحاد المصراتي 5.
متفرقات الأسبوع الثامن
- خروج مدرب نادي المدينة حمدي بطاو بالبطاقة الحمراء في مباراة المدينة والأهلي طرابلس.
- فريق المدينة بعد مرور 8 جولات لم يفز في أي مباراة، تعادل 6، وخسر 2، محرزا 6 نقاط، مسجلا ثاني أضعف خط هجوم بتسجيل 4 أهداف فقط.
- فريق الخمس حقق أول فوز له هذا الموسم على حساب فريق الأولمبي وأصبح 5 نقاط من 8 جولات.
- الخمس والاتحاد المصراتي والمحلة التساوي في عدد النقاط 5 نقاط لكل منها.
- الاتحاد المصراتي خسر ثلاث مباريات وتعادل في 5 ورصيده من النقاط 5 نقاط.
- فريق الأخضر يسجل أربع خسائر هذا الموسم بعد خسارته الأخيرة أمام دارنس.
- فريق دارنس بدأ يزاحم على المراكز الأولى في المجموعة الأولى، ووصل في الجولة الثامنة إلى المركز الثاني.
- شباب الجبل والتحدي في ذيل المجموعة الأولى، والاتحاد المصراتي والخمس والمحلة في ذيل المجموعة الثانية.
- الأهلي بنغازي يتصدر المجموعة الأولى بـ15 نقطة، فريق الاتحاد يعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة.
- مدرب السويحلي علي المرجيني يفك ارتباطه بالترضي مع إدارة السويحلي بعد اختتام مرحلة الذهاب.
- رضا عطية ثالث مدربي الاتحاد المصراتي بعد إيميال وبن سالم
- 7 مباريات انتهت بالتعادل وثلاث مباريات بالفوز.
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