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طريقة عمل الستيك بالصوص البني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 10:38 صباحا
طريقة عمل الستيك بالصوص البني
طريقة سهلة ولذيذة لتحضير الستيك بالصوص البني (أرشيفية: الإنترنت)
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يصنف طبق الستيك بالصوص البني من الأطباق المشهورة في المطبخ العالمي، ويتميز بطعمه الشهي وطريقة تحضيره السهلة والسريعة، ويمكنكِ تقديمه كطبق رئيسي غني بالقيمة الغذائية العالية، حسب موقع «يمي ليالينا».

المكونات:
مكونات الستيك
- أربع شرائح من لحم الستيك.
- كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- ورقة من الغار مطحونة ناعما.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

مكونات الصوص البني
- نصف رأس من البصل المفروم ناعماً.
- ست حبات من الفطر الطازج المقطع شرائح.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- كوب من مرق اللحم البقري.
- نصف كوب من الحليب.

طريقة التحضير
- يطرق الستيك طرقاً خفيفاً باستخدام مطرقة اللحوم، ثم يتبل بالملح والفلفل وورق الغار على الناحيتين.
- توضع مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة ويضاف ملعقة من زيت الزيتون ويوضع به البصل ويقلب حتى يصبح يذبل ويصبح ليناً، ثم يضاف له الفطر والثوم ويترك الخليط على النار حتى ينضج الفطر ثم يسكب الخليط في طبق ويوضع جانباً.

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- تضاف الكمية المتبقية من زيت الزيتون في نفس المقلاة ثم يغلف الستيك بالدقيق ويوضع بالمقلاة ويحمر على الناحيتين لمدة دقيقتين على كل ناحية، ثم يعاد خليط الفطر والبصل والثوم.
- يضاف مرق اللحم والحليب للستيك وتخفف الحرارة وتترك المكونات على نار هادئة من 30 - 40 دقيقة حتى يتكون لدينا صوص كثيف القوام، ثم يقدم.

طريقة سهلة ولذيذة لتحضير الستيك بالصوص البني (أرشيفية: الإنترنت)
طريقة سهلة ولذيذة لتحضير الستيك بالصوص البني (أرشيفية: الإنترنت)
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