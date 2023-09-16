  • Alwasat News
Atwasat

كرات اللحم بالكريمة والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 03:46 مساء
كرات اللحم بالكريمة والمعدنوس
كرات اللحم المفرومة بصوص الكريمة الشهية، حضريها وقدميها بجانب الأرز (الإنترنت)
alwasat radio

كرات اللحم المفرومة بصوص الكريمة وجبة شهية، حضريها وقدميها بجانب الأرز أو المعكرونة أو الخضار السوتيه حسب رغبتك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام لحم مفروم
3 ملاعق زيت عباد الشمس
حبة بصل مفرومة
3 فصوص ثوم مفرومة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/2 كوب كريمة طبخ
1/2 كوب دقيق
ملح وفلفل
رشة حبهان
رشة بهارات
ملعقة صغيرة نعناع
1/2 كوب كزبرة خضراء
1/2 كوب معدنوس طازج مفروم
1/2 كوب شبت
ملعقة صغيرة نعناع جاف

طريقة التحضير
- في وعاء عميق، ضعي اللحم والبصل والبهارات والتوابل والكزبرة والنعناع وعصير الليمون، واخلطيها جيدا، حتى تصبح خليطا متجانسا.

- شكلي الخليط على هيئة كرات متوسطة الحجم، ثم اغمسيها بالدقيق.

- في مقلاة، ضعي الزيت، واتركيه حتى يسخن، ثم اضيفي كرات اللحم على دفعات وقلبي، حتى تحمر من جميع الجهات.

- اضيفي الشبث والمعدنوس والكريمة، واتركي الكرات حتى تغلي، وتبليها بالملح والفلفل.

- قدمي كرات اللحم بالكريمة ساخنة بجانب الباستا أو الأرز حسب رغبتك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن

أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن
في العدد 408: طوفان ليبيا.. قتلى ومفقودون بالآلاف واتهامات للسلطات بالفشل

في العدد 408: طوفان ليبيا.. قتلى ومفقودون بالآلاف واتهامات للسلطات بالفشل
إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
معمول بالكيري والتمر
معمول بالكيري والتمر
فطيرة تفاح بالموز والقشدة
فطيرة تفاح بالموز والقشدة
فراولة كيك بالمايكرويف
فراولة كيك بالمايكرويف
حليب مكثف في 3 خطوات
حليب مكثف في 3 خطوات
فاهيتا لحم بالفلفل الملون والأفوكادو
فاهيتا لحم بالفلفل الملون والأفوكادو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عصير الشمندر والرمان لمناعة أقوى
عصير الشمندر والرمان لمناعة أقوى...
بسكويت اللوز والقرفة
بسكويت اللوز والقرفة...
باستا شيبس
باستا شيبس...
تارت مالح لأطفالك في المدرسة
تارت مالح لأطفالك في المدرسة...
مكمورة الدجاج من المطبخ الأردني
مكمورة الدجاج من المطبخ الأردني...
المزيد
كرات اللحم بالكريمة والمعدنوس
كرات اللحم بالكريمة والمعدنوس...
خبز الفاهيتا
خبز الفاهيتا...
بودنج بسكويت بالموز
بودنج بسكويت بالموز...
فاهيتا لحم بالفلفل الملون والأفوكادو
فاهيتا لحم بالفلفل الملون والأفوكادو...
حليب مكثف في 3 خطوات
حليب مكثف في 3 خطوات...
المزيد