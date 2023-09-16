كرات اللحم بالكريمة والمعدنوس...

كرات اللحم المفرومة بصوص الكريمة وجبة شهية، حضريها وقدميها بجانب الأرز أو المعكرونة أو الخضار السوتيه حسب رغبتك، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
500 غرام لحم مفروم
3 ملاعق زيت عباد الشمس
حبة بصل مفرومة
3 فصوص ثوم مفرومة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/2 كوب كريمة طبخ
1/2 كوب دقيق
ملح وفلفل
رشة حبهان
رشة بهارات
ملعقة صغيرة نعناع
1/2 كوب كزبرة خضراء
1/2 كوب معدنوس طازج مفروم
1/2 كوب شبت
ملعقة صغيرة نعناع جاف
طريقة التحضير
- في وعاء عميق، ضعي اللحم والبصل والبهارات والتوابل والكزبرة والنعناع وعصير الليمون، واخلطيها جيدا، حتى تصبح خليطا متجانسا.
- شكلي الخليط على هيئة كرات متوسطة الحجم، ثم اغمسيها بالدقيق.
- في مقلاة، ضعي الزيت، واتركيه حتى يسخن، ثم اضيفي كرات اللحم على دفعات وقلبي، حتى تحمر من جميع الجهات.
- اضيفي الشبث والمعدنوس والكريمة، واتركي الكرات حتى تغلي، وتبليها بالملح والفلفل.
- قدمي كرات اللحم بالكريمة ساخنة بجانب الباستا أو الأرز حسب رغبتك.
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