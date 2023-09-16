كرات اللحم بالكريمة والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط

كرات اللحم المفرومة بصوص الكريمة وجبة شهية، حضريها وقدميها بجانب الأرز أو المعكرونة أو الخضار السوتيه حسب رغبتك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام لحم مفروم

3 ملاعق زيت عباد الشمس

حبة بصل مفرومة

3 فصوص ثوم مفرومة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/2 كوب كريمة طبخ

1/2 كوب دقيق

ملح وفلفل

رشة حبهان

رشة بهارات

ملعقة صغيرة نعناع

1/2 كوب كزبرة خضراء

1/2 كوب معدنوس طازج مفروم

1/2 كوب شبت

ملعقة صغيرة نعناع جاف

طريقة التحضير

- في وعاء عميق، ضعي اللحم والبصل والبهارات والتوابل والكزبرة والنعناع وعصير الليمون، واخلطيها جيدا، حتى تصبح خليطا متجانسا.

- شكلي الخليط على هيئة كرات متوسطة الحجم، ثم اغمسيها بالدقيق.

- في مقلاة، ضعي الزيت، واتركيه حتى يسخن، ثم اضيفي كرات اللحم على دفعات وقلبي، حتى تحمر من جميع الجهات.

- اضيفي الشبث والمعدنوس والكريمة، واتركي الكرات حتى تغلي، وتبليها بالملح والفلفل.

- قدمي كرات اللحم بالكريمة ساخنة بجانب الباستا أو الأرز حسب رغبتك.