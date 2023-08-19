  • Alwasat News
Atwasat

فطائر فلافل بالطحينة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 08:20 صباحا
فطائر فلافل بالطحينة
خطوات سهلة وسريعة لتحضير فطائر الفلافل الشهية في الفرن (الإنترنت)
alwasat radio

فطائر الفلافل وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من عجينة محشية بخلطة شهية من الفلافل والحليب والطحينة وعصير الليمون والبقدونس في الفرن، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
2.5 كوب دقيق.
كوب ماء دافئ.
2 ملعقة كبيرة: (حليب - زيت نباتي).
ملعقة كبيرة سكر.
ملعقة صغيرة: (خميرة – ملح).
2 كوب فلافل أو ما يعادل 400 غرام.
كوب حليب.
½ كوب بقدونس مفروم.
¼ كوب : طحينة - عصير ليمون.
½ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير
- نضع السكر والخميرة في الماء الدافئ ونتركهم لمدة عشر دقائق، ثم نضيف الملح إلى الدقيق ونقلب ومن ثم نضع في العجانة الكهربائية خليط الماء الدافئ والحليب والزيت، ثم نضف الدقيق بالتدريج مع استمرار العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة نغطيها بالنايلون ونتركها ترتاح وتختمر لمدة 30 دقيقة.

- في هذه الأثناء نحضر الحشوة حيث نضع الحليب في وعاء ونضيف الطحينة ونحرك، ثم نضيف عصير الليمون ونحرك حتى يثقل القوام، ثم نضيف البقدونس والفلافل بعد تقطيعها إلى مكعبات ونقلب المكونات برفق.

- نقطع العجينة إلى 12 كرة متساوية في الوزن ونفرد كل كرة باستخدام الشوبك ونضيف مقدار 1.5 ملعقة كبيرة من الحشوة المحضرة ونغلقها جيداً حتى انتهاء كامل الكمية.

- ثم نضعهم في صينية مغلفة بورق الزبدة وندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014

إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت

«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني

هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني
مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي

مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي
قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»

«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران

شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
ورقة لحم من المطبخ الفلسطيني
ورقة لحم من المطبخ الفلسطيني
الملفوف اللبناني
الملفوف اللبناني
كفتة قبرصية من المطبخ التركي
كفتة قبرصية من المطبخ التركي
كيكة الجزر بالكريمة
كيكة الجزر بالكريمة
فطائر فلافل بالطحينة
فطائر فلافل بالطحينة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقلوبة دجاج من المطبخ الفلسطيني
مقلوبة دجاج من المطبخ الفلسطيني...
موكا مثلجة بالشوكولاتة
موكا مثلجة بالشوكولاتة...
بيتزا الباذنجان بالموتزاريلا
بيتزا الباذنجان بالموتزاريلا...
فاهيتا لحم بالفلفل والأفوكادو
فاهيتا لحم بالفلفل والأفوكادو...
سلطة الأرز بالتونة والبنجر
سلطة الأرز بالتونة والبنجر...
المزيد
حليب بالهيل
حليب بالهيل...
كرات معكرونة بالجبن
كرات معكرونة بالجبن...
مقرمشات العدس بالبابريكا
مقرمشات العدس بالبابريكا...
فطائر فلافل بالطحينة
فطائر فلافل بالطحينة...
كيكة الجزر بالكريمة
كيكة الجزر بالكريمة...
المزيد