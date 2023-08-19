فطائر فلافل بالطحينة

القاهرة - بوابة الوسط

فطائر الفلافل وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من عجينة محشية بخلطة شهية من الفلافل والحليب والطحينة وعصير الليمون والبقدونس في الفرن، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2.5 كوب دقيق.

كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة: (حليب - زيت نباتي).

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة: (خميرة – ملح).

2 كوب فلافل أو ما يعادل 400 غرام.

كوب حليب.

½ كوب بقدونس مفروم.

¼ كوب : طحينة - عصير ليمون.

½ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

- نضع السكر والخميرة في الماء الدافئ ونتركهم لمدة عشر دقائق، ثم نضيف الملح إلى الدقيق ونقلب ومن ثم نضع في العجانة الكهربائية خليط الماء الدافئ والحليب والزيت، ثم نضف الدقيق بالتدريج مع استمرار العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة نغطيها بالنايلون ونتركها ترتاح وتختمر لمدة 30 دقيقة.

- في هذه الأثناء نحضر الحشوة حيث نضع الحليب في وعاء ونضيف الطحينة ونحرك، ثم نضيف عصير الليمون ونحرك حتى يثقل القوام، ثم نضيف البقدونس والفلافل بعد تقطيعها إلى مكعبات ونقلب المكونات برفق.

- نقطع العجينة إلى 12 كرة متساوية في الوزن ونفرد كل كرة باستخدام الشوبك ونضيف مقدار 1.5 ملعقة كبيرة من الحشوة المحضرة ونغلقها جيداً حتى انتهاء كامل الكمية.

- ثم نضعهم في صينية مغلفة بورق الزبدة وندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم.