تعرفي معنا على طريقة عمل برغر لحم بحشوة الجبن، حسب «أطيب طبخة».
المكونات
لتحضير اللحم:
- جبن شيدر بحسب الرغبة
- لحم مفروم 500 غرام
- خردل ملعقة صغيرة
- كاتشب ملعقة صغيرة
- ملح ملعقة صغيرة
- فلفل أسود ملعقة صغيرة
- زيت نباتي ملعقة كبيرة
- زبدة ملعقة صغيرة
للتقديم:
- خبز برغر 3
- كاتشب بحسب الرغبة
- خردل بحسب الرغبة
- خس بحسب الرغبة
- طماطم بحسب الرغبة
طريقة التحضير
- قطعي جبن الشيدر إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- ضعي في وعاء اللحم وأضيفي إليه الخردل، الكاتشب، الملح والفلفل الأسود. قلبي المكونات حتى تتداخل.
- خذي كمية من اللحم واحشها بقطعة من الجبن واحكمي إغلاقها.. أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.
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- حمي الزبدة والزيت في مقلاة على حرارة متوسطة وأضيفي قطع البرغر. حمريها من الجهتين ثم غطي المقلاة واتركيها حتى ينضج اللحم تمامًا نحو 5 دقائق.
- ادهني الخبز بالكاتشب والخردل. أضيفي الخس، الطماطم وقطعة البرغر ثم قدمي الطبق لكل أفراد أسرتك.
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