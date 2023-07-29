شاورما اللحم على الطريقة التركية...

من المطبخ التركي، أحضرنا لكِ طريقة تحضير شاورما اللحم. أعديها في مطبخك بسهولة، واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ.
المكونات
500 غرام لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة خل أبيض
1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/4 كوب عصير برتقال
ملعقة صغيرة بهارات شاورما
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 فص ثوم مهروس
طريقة التحضير
- اخلطي الثوم المهروس وعصير البرتقال والليمون والخل وزيت الزيتون في وعاء.
- اضيفي الملح وبهارات الشاورما والفلفل الأسود والهيل، ثم ضعي اللحم المقطع شرائح رفيعة في هذا الخليط وقلبيه، حتى تتجانس المكونات، ثم غطي الطبق، وادخليه الثلاجة 4 ساعات على الأقل أو ليلة كاملة.
- سخني القليل من الزيت في قدر على النار، وضعي فيه اللحم المنقوع ثم قلبي لـ15 دقيقة، حتى تنضج الشاورما جيداً، وقدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو البطاطا المسلوقة.
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