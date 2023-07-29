شاورما اللحم على الطريقة التركية

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ التركي، أحضرنا لكِ طريقة تحضير شاورما اللحم. أعديها في مطبخك بسهولة، واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ.

المكونات

500 غرام لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة خل أبيض

1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 كوب عصير برتقال

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 فص ثوم مهروس