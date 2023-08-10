إنجلش كيك بالفواكه المجففة

القاهرة - بوابة الوسط

الإنجلش كيك من أنواع الكيك اللذيذة وتتميز بأنها كيكة هشة وطرية، تعلمي معنا طريقة تحضيرها بالفواكه المجففة في خطوات سهلة وسريعة وأعديها لأسرتك للاستمتاع بمذاقها الشهي، وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

- 3 أرباع قالب زبدة طرية

- 3 ملاعق كبيرة زيت

- نصف كوب سكر

- 3 بيضات

- 2 كوب إلا ربع دقيق

- 3 ملاعق حليب بودرة

- ملعقة بيكينغ باودر

- ظرف فانيليا

- ملعقة برش ليمون

- ربع كوب عصير برتقال

- 3 أرباع كوب فواكه مجففة مشكلة



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طريقة التحضير

- في وعاء نضع الزبدة ونخفقها جيدًا ثم نضيف السكر ونخفق حتى تمتزج وتصبح كريمية.

- ثم نضيف البيض والفانيليا والزيت ونخفق المكونات معًا.

- ننخل الدقيق مع حليب البودرة والبيكينغ باودر ونخلط جيدًا.

- نضيف عصير البرتقال وبرش الليمون والفواكه المجففة ونخلط حتى تمتزج مكونات الكيك تمامًا.

- نصب الخليط في قالب مستطيل بداخله ورق زبدة كي لا يلتصق الكيك.

- ندخله الفرن في الوسط على درجة حرارة 180 لنصف ساعة ثم نحمره من الأعلى.

- بعد أن ينضج نتركه يبرد ثم نقدمه.