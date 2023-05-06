كيك التوفي من المطبخ الألماني...

لمحبات الكيك والحلويات الغربية، اخترنا لكِ اليوم طريقة مبتكرة لعمل كيك التوفي الألمانية، حضريها في مطبخك في خطوات سهلة وبسيطة، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا
150 غرام شوكولاتة مذابة
كوب سكر
كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
4 بياض بيض
4 صفار بيض
2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة
كوب زبادي
2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
200 غرام زبدة
1/2 كوب سكر
4 صفار بيض
1/2 كوب جوز مجروش
340 مل حليب مكثف
1/2 كوب جوز هند خشن.
حضري كيك شيكولاتة دون حليب
طريقة التحضير
- انخلي الدقيق والملح والبيكربونات والكاكاو والبيكنغ باودر وتوضع جانبا.
- اخفقي بياض البيض حتى يصبح قوامه ثلجيا ويوضع جانبا.
- بعدها ابدأي بخفق الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط هشا وكريميا ثم يضاف صفار البيض تدريجياً مع استمرار الخفق وثم الفانيليا.
- أضيفي الحليب إلى خليط الدقيق ويخلط قليلاً بواسطة ملعقة.
- أضيفي خليط صفار البيض والشوكولاتة المذابة إلى خليط الدقيق والحليب وتخفق قليلا يدويا.
- أضيفي بياض البيض إلى الخليط ويقلب بواسطة ملعقة بلاستيكية.
- وزعي الخليط في قالبين بالتساوي وتوضع في الفرن لمدة 45 دقيقة.
لتحضير الحشو
- ضعي صفار البيض في قدر على النار ويخفق قليلا ثم يضاف الحليب والسكر والزبدة والفانيليا، ويترك حتى يغلي ويكثف ويوضع جانبا ليبرد تماما.
-عند نضج الكعك يخرج من الفرن ويوضع جانباً ليبرد تماماً.
- بعد أن تبرد الكريمة يضاف الجوز المجروش والجوز الكامل وجوز الهند ويقلب جيدا.
- توضع 1/2 كمية الكريما فوق وجه واحدة من الكعكتين وتوضع الكعكة الثانية فوفها وتوضع باقي الكريمة على الوجه وتزين بالجوز.
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