كيك التوفي من المطبخ الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

لمحبات الكيك والحلويات الغربية، اخترنا لكِ اليوم طريقة مبتكرة لعمل كيك التوفي الألمانية، حضريها في مطبخك في خطوات سهلة وبسيطة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

150 غرام شوكولاتة مذابة

كوب سكر

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

4 بياض بيض

4 صفار بيض

2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

كوب زبادي

2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

200 غرام زبدة

1/2 كوب سكر

4 صفار بيض

1/2 كوب جوز مجروش

340 مل حليب مكثف

1/2 كوب جوز هند خشن.

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طريقة التحضير

- انخلي الدقيق والملح والبيكربونات والكاكاو والبيكنغ باودر وتوضع جانبا.

- اخفقي بياض البيض حتى يصبح قوامه ثلجيا ويوضع جانبا.

- بعدها ابدأي بخفق الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط هشا وكريميا ثم يضاف صفار البيض تدريجياً مع استمرار الخفق وثم الفانيليا.

- أضيفي الحليب إلى خليط الدقيق ويخلط قليلاً بواسطة ملعقة.

- أضيفي خليط صفار البيض والشوكولاتة المذابة إلى خليط الدقيق والحليب وتخفق قليلا يدويا.

- أضيفي بياض البيض إلى الخليط ويقلب بواسطة ملعقة بلاستيكية.

- وزعي الخليط في قالبين بالتساوي وتوضع في الفرن لمدة 45 دقيقة.

لتحضير الحشو

- ضعي صفار البيض في قدر على النار ويخفق قليلا ثم يضاف الحليب والسكر والزبدة والفانيليا، ويترك حتى يغلي ويكثف ويوضع جانبا ليبرد تماما.

-عند نضج الكعك يخرج من الفرن ويوضع جانباً ليبرد تماماً.

- بعد أن تبرد الكريمة يضاف الجوز المجروش والجوز الكامل وجوز الهند ويقلب جيدا.

- توضع 1/2 كمية الكريما فوق وجه واحدة من الكعكتين وتوضع الكعكة الثانية فوفها وتوضع باقي الكريمة على الوجه وتزين بالجوز.

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