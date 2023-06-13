خطوات تنظيف الفرن الكهربائي...

تنظيف الفرن الكهربائي من الداخل أمر مهم وضروري، فمع الاستخدام المستمر تتكون طبقة سميكة من الدهون تكسو الفرن، وقد تتسبب في وجود روائح مزعجة في طعامك، ومذاق يعكر وصفاتك. لذلك نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة، لتنظيف آمن لفرنك الكهربائي من الداخل.. تعلميها معنا.
المكونات
خل
بيكربونات الصودا
ماء
قطعة قماش رطبة
بخاخة صغيرة
طريقة التنظيف
ـ امزجى 1/2 كوب من بيكربونات الصودا والماء، حتى تتشكل عجينة.
ـ اخرجي رفوف الفرن، ومددي العجينة داخل الفرن كله، لتغطيه بشكل متساوٍ، واتركيها طيلة الليل.
ـ استخدمي قطعة القماش الرطبة في مسح كل العجينة، ثم ضعى الخل في البخاخة ورشي بشكل سريع فوق بقايا البيكربونات، وذلك سيسبب تفاعلا، وبعدها امنحي الفرن مسحة جيدة، للتأكد من إزالة جميع مواد التنظيف، وكرري هذه الطريقة مرة أسبوعيا علي الأقل.
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