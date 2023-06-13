خطوات تنظيف الفرن الكهربائي

القاهرة - بوابة الوسط

تنظيف الفرن الكهربائي من الداخل أمر مهم وضروري، فمع الاستخدام المستمر تتكون طبقة سميكة من الدهون تكسو الفرن، وقد تتسبب في وجود روائح مزعجة في طعامك، ومذاق يعكر وصفاتك. لذلك نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة، لتنظيف آمن لفرنك الكهربائي من الداخل.. تعلميها معنا.

المكونات

خل

بيكربونات الصودا

ماء

قطعة قماش رطبة

بخاخة صغيرة