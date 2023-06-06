أقراص البطاطا بحشوة الدحي

القاهرة - بوابة الوسط

أقراص البطاطا المحشية بالدحي وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة، فهي عبارة عن عجينة بطاطا مهروسة على شكل أقراص محشية بالدحي المسلوق، ومقلية بالزيت، وتكون لذيذة وشهية جدًا.. تعلميها معنا، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

300 غرام بطاطا مسلوقة ومهروسة

2 فص ثوم مهروس

3 دحي مسلوق

½ باقة معدنوس مفروم

½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود

2 كوب من زيت القلي

كوب بقسماط

بيضة مخفوقة

كوكيز بالسمسم والزبادي