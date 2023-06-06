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أقراص البطاطا بحشوة الدحي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 12:21 مساء
أقراص البطاطا بحشوة الدحي
أقراص البطاطا المحشية بالدحي وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة (الإنترنت)
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أقراص البطاطا المحشية بالدحي وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة، فهي عبارة عن عجينة بطاطا مهروسة على شكل أقراص محشية بالدحي المسلوق، ومقلية بالزيت، وتكون لذيذة وشهية جدًا.. تعلميها معنا، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
300 غرام بطاطا مسلوقة ومهروسة
2 فص ثوم مهروس
3 دحي مسلوق
½ باقة معدنوس مفروم
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود
2 كوب من زيت القلي
كوب بقسماط
بيضة مخفوقة
كوكيز بالسمسم والزبادي

طريقة التحضير
- نضع البطاطا المسلوقة في وعاء، ونضيف البقدونس والملح والفلفل والثوم المهروس، ونعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة قابلة للتشكيل، ثم نشكلها على شكل أقراص، ونحشي كل قرص بقطعة من الدحي المسلوق، ونغلقها جيدًا.
- نغمس الأقراص بعد حشيها بالبيض المخفوق، ومن ثم بالبقسماط.
- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة، ونضيف الأقراص المشكلة، ونتركها لـ5 دقائق مع التقليب حتى تتحمر، وتأخذ اللون الذهبي، ثم نضعها على مناديل ورقية، لامتصاص الزيت الزائد، وتصبح جاهزة للتقديم.

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