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كوكيز بالسمسم والزبادي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 01:49 مساء
كوكيز بالسمسم والزبادي
كوكيز السمسم على الطريقة التركية في خطوات بسيطة (الإنترنت)
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كوكيز السمسم على الطريقة التركية من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها وبأبسط المكونات فهي عبارة عن عجينة تشكل حلقات وتغطى بالسمسم ثم تخبز بالفرن وتقدم، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
125 غرام زبدة أو سمنة.
2 ملعقة كبيرة حليب زبادي.
صفار بيضة.
ملعقة كبيرة خل.
¼ كوب زيت.
ملعقة كبيرة سكر.
½ ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة بكينغ باودر.
3 أكواب دقيق.
للوجه:
بياض بيضة.
سمسم محمص.

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلاً من الزبدة والحليب وصفار البيضة والخل والزيت والسكر والملح ونحرك جيدًا.
- نضيف البيكنغ باودر والطحين بالتدريج مع الاستمرار بالعجن.
- نعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وغير لاصقة وسهلة التشكيل.
- نشكل حلقات من العجينة ونغمرها ببياض البيض ثم السمسم.
- نضع الكوكيز بالصينية على ورق زبدة ثم بالفرن على حرارة 180 لحوالي ربع ساعة.
- نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماما وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

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