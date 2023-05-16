كوكيز بالسمسم والزبادي

القاهرة - بوابة الوسط

كوكيز السمسم على الطريقة التركية من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها وبأبسط المكونات فهي عبارة عن عجينة تشكل حلقات وتغطى بالسمسم ثم تخبز بالفرن وتقدم، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

125 غرام زبدة أو سمنة.

2 ملعقة كبيرة حليب زبادي.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة خل.

¼ كوب زيت.

ملعقة كبيرة سكر.

½ ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بكينغ باودر.

3 أكواب دقيق.

للوجه:

بياض بيضة.

سمسم محمص.