عصير منعش من جوز الهند والأناناس

القاهرة - بوابة الوسط

كوكتيل البيناكولادا وصفة كوكتيل مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من عصير وقطع الأناناس الفريش وحليب جوز الهند مع الفانيليا والعسل وبرش جوز الهند، فهو لذيذ وشهي جداً ومغذٍ ومنعش في حرارة الصيف تعلميه معنا وفقًا لموقع «شهية».