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عصير منعش من جوز الهند والأناناس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 11:31 صباحا
عصير منعش من جوز الهند والأناناس
كوكتيل البيناكولادا وصفة كوكتيل مميزة ومنعشة في حرارة الصيف (الإنترنت)
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كوكتيل البيناكولادا وصفة كوكتيل مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من عصير وقطع الأناناس الفريش وحليب جوز الهند مع الفانيليا والعسل وبرش جوز الهند، فهو لذيذ وشهي جداً ومغذٍ ومنعش في حرارة الصيف تعلميه معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
⅔ كوب عصير أناناس
½ كوب قطع أنانانس فريش
1.25 كوب حليب جوز الهند
ملعقتان كبيرتان: جوز هند مبشور - عسل
½ ملعقة صغيرة فانيليا
للتزيين: شرائح أناناس
مكعبات من الثلج
مافن بالفانيليا والمانجو
طريقة التحضير
- نضع جميع المكونات باستثناء شرائح الأنانانس الخاصة بالتزيين في الخلاط الكهربائي ونطحن لمدة دقيقتين، ثم نسكب في أكواب التقديم ويضاف الثلج ونزين بشرائح الأناناس ويصبح جاهزا للتقديم.

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