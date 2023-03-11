فطيرة الدحي والشيدر

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة فطور شهية ومغذية لإعدادها لأسرتكِ في الصباح، نقدِّم لكِ طريقة تحضير فطيرة الدحي والشيدر لتعديها في مطبخكِ بسهولة وتقدميها لعائلتكِ، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 أكواب دقيق.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من الحليب الفاتر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من جبن الموزاريلا.

نصف كوب من جبن الشيدر.

8 بيضات.