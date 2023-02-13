بوريك تركي بالخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

البوريك التركي يتميز بمذاقه الرائع وحشواته المتنوعة، وفي هذه الوصفة لدينا بوريك تركي بحشوة الخضار المغذية مع برش الشيدر اللذيذ، الذي لا يقاوم.

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير البوريك التركي وطبقيها بنفسك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

حبة فلفل رومي أحمر مقطعة

3 كرّاث مفرومة

½ باقة سبانخ مفرومة

حبة جزر مبشورة

حبة بطاطا مبشورة

3 حبات بيض

¼ كوب زيت

½ كوب دقيق

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر

½ ظرف بيكنغ باودر

جبن شيدر (اختياري)