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بوريك تركي بالخضروات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 11:40 صباحا
بوريك تركي بالخضروات
حضري بوريك تركي بحشوات مميزة ومذاق رائع (الإنترنت)
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البوريك التركي يتميز بمذاقه الرائع وحشواته المتنوعة، وفي هذه الوصفة لدينا بوريك تركي بحشوة الخضار المغذية مع برش الشيدر اللذيذ، الذي لا يقاوم.

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير البوريك التركي وطبقيها بنفسك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
حبة فلفل رومي أحمر مقطعة
3 كرّاث مفرومة
½ باقة سبانخ مفرومة
حبة جزر مبشورة
حبة بطاطا مبشورة
3 حبات بيض
¼ كوب زيت
½ كوب دقيق
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر
½ ظرف بيكنغ باودر
جبن شيدر (اختياري)

طريقة التحضير
- نغسل الخضار جيدا ونفرمها ثم نضع الفلفل الأحمر المفروم في وعاء ونضيف الكراث والسبانخ.
- نبشر الجزر ونعصره حتى نتخلص من الماء الزائد ثم نضيفه مع بقية الخضار ثم نبشر البطاطا ونعصرها ونضعها مع الخضار ونحركها معا.
- نضع في وعاء آخر كلا من البيض والزيت والدقيق والملح والفلفل الأسود والأحمر والبيكنغ باودر ونحرك جيدا.
- نضيف المزيج فوق الخضار ونحرك جيدا حتى تمتزج معا.
- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونسكب المزيج فيها ونسوي سطحها ثم نضعها في الفرن على حرارة 180 لمدة نصف الساعة حتى تنضج.
- نخرج البوريك من الفرن ونضع برش الشيدر ثم نعيد الصينية للفرن حتى تسيح الجبنة.
- نخرج البوريك من الفرن ونقطعه وبذلك يكون جاهزا للتقديم.
 

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