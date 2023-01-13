السبانخ.. وجبة شتوية شهية...

يمكن اعتبار السبانخ واحدة من أهم الوجبات الشتوية، فبجانب كونها شهية فإنها تتميز بقلة السعرات الحرارية وكثرة الفوائد.. فتعرفي إلى طريقة تحضيرها، حسب وصفة «المرسال».
المكونات:
كيلوغرام من السبانخ
نصف كيلوغرام من اللحم المفروم
بصلة كبيرة مفرومة
حبة من الفلفل الحار
ملعقة من معجون الطماطم
نصف لتر من عصير الطماطم
نصف كوب من الكزبرة الخضراء
2 ملعقة كبيرة من الأرز المسلوق
ثوم مفروم
كزبرة جافة
ملح وفلفل وكمون
طريقة التحضير
في قدر على النار توضع ملعقة كبيرة من الزيت مع اللحم المفروم.
يوضع البصل مع اللحم ومعه التوابل وتقلب حتى النضج.
يضاف معجون الطماطم وعصير الطماطم.
توضع السبانخ المغسولة والمقطعة لقطع صغيرة والكسبرة الخضراء وتقلب جيدا، ثم يضاف الأرز المسلوق.
تترك على النار حتى النضج، وتقدم مع الثوم والمحمص مع الكسبرة ساخنة.. وصحتين.
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