السبانخ.. وجبة شتوية شهية

القاهرة - بوابة الوسط

يمكن اعتبار السبانخ واحدة من أهم الوجبات الشتوية، فبجانب كونها شهية فإنها تتميز بقلة السعرات الحرارية وكثرة الفوائد.. فتعرفي إلى طريقة تحضيرها، حسب وصفة «المرسال».

المكونات:

كيلوغرام من السبانخ

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم

بصلة كبيرة مفرومة

حبة من الفلفل الحار

ملعقة من معجون الطماطم

نصف لتر من عصير الطماطم

نصف كوب من الكزبرة الخضراء

2 ملعقة كبيرة من الأرز المسلوق

ثوم مفروم

كزبرة جافة

ملح وفلفل وكمون