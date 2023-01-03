حضري السجق المشوي...

نقدم لك اليوم طريقة عمل السجق المشوي الشهي، والذي يقدم ساخنا مع الخبز أو الأرز، وفق «شملولة».
المقادير
نصف كيلوغرام سجق بلدي
100 مل عصير بصل
100 مل زيت
50 غرام طماطم مبشورة
5 فصوص ثوم مفروم
25 مل عصير ليمون
25 مل خل أبيض
5 غرام ملح
5 غرام فلفل أسود
5 غرام شطة
خطوات التحضير
يوضع الثوم في بولة، ويضاف إليه الطماطم وعصير البصل وعصير الليمون والزيت والخل، ويخلط جيدا.
يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والشطة، ويقلب مرة أخرى.
يوضع السجق في التتبيلة، ويدعك بها جيدا.
يترك فيها لمدة ساعتين، ثم تسخن الشواية الكهربائية وتدهن بالزيت.
يوضع السجق على الشواية، ويقلب على الجانبين حتى يحمر وينضج.. وصحتين.
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