حضري السجق المشوي

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك اليوم طريقة عمل السجق المشوي الشهي، والذي يقدم ساخنا مع الخبز أو الأرز، وفق «شملولة».

المقادير

نصف كيلوغرام سجق بلدي

100 مل عصير بصل

100 مل زيت

50 غرام طماطم مبشورة

5 فصوص ثوم مفروم

25 مل عصير ليمون

25 مل خل أبيض

5 غرام ملح

5 غرام فلفل أسود

5 غرام شطة