بسكويت اليانسون بالحليب

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير بسكويت اليانسون بالحليب، مع هذه الوصفة سهلة التحضير، وقدميها مع كوب من القهوة أو الشاي، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات:

2 بيض

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب سكر

ملعقة كبيرة فانيليا

ثلاثة أرباع الكوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة لبن زبادي

ملعقة كبيرة يانسون

ملعقة كبيرة حليب بودرة

ملعقتان كبيرتان بيكنغ باودر

3 أكواب دقيق

سمسم