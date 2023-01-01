تعرفي معنا إلى طريقة تحضير بسكويت اليانسون بالحليب، مع هذه الوصفة سهلة التحضير، وقدميها مع كوب من القهوة أو الشاي، حسب «أطيب طبخة».
المكوّنات:
2 بيض
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب سكر
ملعقة كبيرة فانيليا
ثلاثة أرباع الكوب زيت نباتي
ملعقة كبيرة لبن زبادي
ملعقة كبيرة يانسون
ملعقة كبيرة حليب بودرة
ملعقتان كبيرتان بيكنغ باودر
3 أكواب دقيق
سمسم
طريقة التحضير
في وعاء، نضع البيض، الملح،السكر والفانيليا.
نخفق جيدا حتى يذوب السكر.
نسكب الزيت النباتي مع الاستمرار بالخفق حتى تمتزج المكونات.
نضيف الزبادي ونخلط ثم نضيف اليانسون ونحرّك.
نضيف الحليب والبايكنغ باودر ونخلط.
نضيف الدقيق تدريجياً ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.
نفرد العجينة بسماكة 0.5 سم ونقطعها الى دوائر بواسطة كوب.
نزين الوجه بالقليل من السمسم وندخل الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتتحمر.
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