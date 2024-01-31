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أرمينيا تنضم رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 10:47 مساء
أرمينيا تنضم رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية
علم أرمينيا. (الإنترنت)
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انضمت أرمينيا رسميا، الخميس، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفاد مسؤولون، في خطوة نددت بها حليفتها التقليدية موسكو على اعتبارها غير وديّة.

وقال الممثل الرسمي لأرمينيا في القضايا القانونية الدولية، يغيشي كيراكوسيان: «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية دخل رسميا حيز التنفيذ بالنسبة لأرمينيا في الأول من فبراير»، في خطوة وصفتها روسيا بأنها «غير وديّة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووقّع الرئيس الأرميني فاهان خاتشاتوريان، في 13 أكتوبر الماضي، وثائق المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد مناقشات سريعة لهذا المشروع، الذي أثار غضب روسيا، حليفة يريفان التقليدية، التي توترت العلاقات معها بشكل كبير.

 أرمينيا تأمل حماية إضافية في مواجهة جارتها أذربيجان
لم تنظر روسيا بعين الرضا إلى هذا الانضمام، إذ إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في الربيع، مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة «الترحيل القسري» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

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وفي الثالث من أكتوبر، أيّد النواب الأرمن المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموافقة 60 عضواً ومعارضة 22. بينما انتقد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، هذا القرار الذي وصفه بأنه «خطأ»، مؤكداً أنه يشكك في أن «يكون ذلك مناسباً على صعيد العلاقات الثنائية».

لكن تأمل أرمينيا من انضمامها هذا الحصول على حماية إضافية في مواجهة جارتها النافذة أذربيجان، التي حققت انتصاراً عسكرياً خاطفاً قبل أسابيع أنهى الحركة الانفصالية للأرمن في كاراباخ.

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