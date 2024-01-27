هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بدفع 83 مليون دولار كتعويض إلى الكاتبة إي. جين كارول التي كان قد وجه إليها إهانات عقب إدعائها أنه (أي ترامب) اعتدى عليها جنسيا.

وتوصلت هيئة المحلفين إلى قرارها بعد نحو ثلاث ساعات من المداولات، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أدلى ترامب بتعليقات عدة مهينة حول كارول عندما كان رئيسا ووصفها بالكاذبة في أعقاب زعمها أنه اعتدى عليها جنسيا في التسعينات.

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وربما يكون هذا القرار بمثابة ورقة جديدة يستخدمها الرئيس الأميركي جو بايدن في مواصلة حملته ضد ترامب، فقد اتهمه الأسبوع الماضي بتشكيل خطر على وضع الديمقراطية والحريات الفردية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن: «من الواضح الآن أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري. رسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديمقراطيتنا، حرياتنا الفردية (...). اقتصادنا (...). كلها على المحك»، وذلك بعد فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر بعد تفوقه على السفيرة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي.

وشكل فوز ترامب خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. واعتبرت الحملة الانتخابية لجو بايدن أن فوز ترامب يعني أن حصوله على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية بات شبه مضمون.