محتجون يقاطعون مرارا خطابا انتخابيا لبايدن من أجل غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين، الثلاثاء، مرارًا خطابًا انتخابيًا للرئيس جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية.

وخلال خطاب ألقاه في تجمع انتخابي وخصصه للدفاع عن الحق في الإجهاض، اضطر بايدن للتوقف مرارًا عن الكلام بعدما قاطعته هتافات تدعو لوقف الحرب التي تشنها «إسرائيل» في قطاع غزة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ورد الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 81 عامًا على هتافات المحتجين، قائلاً «سيستمر هذا الأمر لبعض الوقت، لقد خططوا لكل هذا الأمر»، ليهتف أنصاره قائلين «أربع سنوات أخرى» و«هيا جو!»، في محاولة منهم لإعلاء صوتهم على أصوات المحتجّين.