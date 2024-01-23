السويد: «لا حاجة للتفاوض» مع المجر بشأن العضوية في الناتو

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الثلاثاء إن «ما من سبب للتفاوض» مع المجر بشأن العضوية في حلف شمال الأطلسي، بعدما دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نظيره السويدي أولف كريسترسون لزيارة بودابست بهدف إجراء محادثات.

وقال بيلستروم لصحفيين إن المجر «دعت السويد في قمة مدريد في العام 2022» للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي دون أي تحفظات، لذلك «لا أرى سببًا للتفاوض في هذه المرحلة»، بحسب «فرانس برس».

ويصوت البرلمان التركي الثلاثاء على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وفق ما نقلت الإثنين قناة «سي إن إن تورك» الإخبارية الخاصة، الأمر الذي ينهي تأخيرًا استمر أكثر من عام في المصادقة على هذا الانضمام.

وفي حال مصادقة تركيا، تبقى المجر العائق الأخير أمام عملية الانضمام التي بادرت إليها السويد وجارتها فنلندا ردا على غزو روسيا لأوكرانيا قبل نحو عامين، بحسب «فرانس برس».

«موقف تركيا بشأن عضوية السويد»

وأكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، في 10 يناير الجاري، أن «طريق السويد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» سيكون مفتوحًا ومتاحًا بالتناسب مع تلبيتها مطالب تركيا».

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كلام قورتولموش جاء في تصريحات أدلى بها، لفت فيها إلى أن «لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي مررت عضوية السويد في (ناتو) أخيرًا». وشدد على أن «موقف تركيا بشأن عضوية السويد في الـ(ناتو) واضح وصريح.. والجمعية العامة للبرلمان ستناقش عضوية السويد بحسب أولوياتها بين الملفات الأخرى التي لديها».