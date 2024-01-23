بعد إرجاء الزيارة مرتين.. الرئيس الإيراني يتوجه إلى تركيا الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

بعد إرجاء زيارته مرتين يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إلى أنقرة بعد إرجاء زيارته مرتين لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، وسيرافق رئيسي في زيارته الأولى إلى تركيا وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أيضًا زيارة الرئيس الإيراني إلى تركيا والتي كان أُعلن عنها في نهاية نوفمبر ثم في مطلع يناير بعد اعتداءين تبناهما تنظيم «داعش» وأوقعا 89 قتيلًا.

وسيبحث الرئيسان، بحسب محللين، العدوان الإسرائيلي على غزة وسبل منع توسع الصراع فيما تزداد حدة التوتر في الشرق الأوسط. وحذّر الرئيس الإيراني السبت، متهمًا (إسرائيل)، من أن بلده لن يترك الضربة التي أسفرت عن مقتل خمسة مستشارين في الحرس الثوري في دمشق «بدون رد».

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ووجهت إلى (إسرائيل) اتهامات بقتل مسؤول إيراني كبير في سورية في الأسابيع الماضية والمسؤول الثاني في حركة حماس في لبنان،

تدمير «مقر لجهاز الموساد الصهيوني»

واستهدف «الحرس الثوري» الإيراني في 15 يناير بصواريخ بالستية مواقع قال إنها «مقرات تجسس وتجمع الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة»، مؤكدًا تدمير «مقر لجهاز الموساد الصهيوني» في إقليم كردستان، وتجمعات لتنظيم «داعش» في سورية.

من جانب آخر، يواصل الحوثيون اليمنيون عمليتهم العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن تضامنًا مع الفلسطينيين رغم الضربات الأميركية-البريطانية على مواقعهم في اليمن.

كما سيتطرق الجانبان خلال الزيارة إلى مواضيع ثنائية بينها العلاقات التجارية التركية-الإيرانية وفتح معبر حدودي جديد بين البلدين الجارين.