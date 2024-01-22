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المنظمة الدولية للهجرة تدعو لجمع 7.9 مليار دولار في 2024

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 02:01 مساء
المنظمة الدولية للهجرة تدعو لجمع 7.9 مليار دولار في 2024
المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب في جنوف،2 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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نادت الإثنين المنظمة الدولية للهجرة دول العالم لجمع 7.9 مليار دولار في 2024 بأول نداء سنوي عالمي لها لمواجهة تزايد النزوح السكاني غير المسبوق.

وقالت المديرة العامة للوكالة التابعة للأمم المتحدة إيمي بوب إن التمويل ضروري لـ«إنقاذ أرواح وحماية الأشخاص الذين ينزحون وإيجاد حلول للنزوح وتسهيل ممرات آمنة لهجرة نظامية» حسب وكالة «فرانس برس».

المنظمة الدولية للهجرة تطلق نداء لجمع 7,9 مليار دولار في 2024
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وأكدت بوب التي تولت المنصب في أكتوبر لتصبح أول امرأة على رأس الوكالة أن «الهجرة غير النظامية والقسرية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة والتحديات التي نواجهها تزداد تعقيدا».

وتابعت «الأدلة دامغة على أن الهجرة، عندما تجرى إدارتها بشكل جيد، تكون مساهما رئيسيا في الرخاء والتقدم العالميين» مؤكدة «نحن في لحظة حرجة وقد أطلقنا هذا النداء للمساعدة في الوفاء بهذا الوعد».

وشددت على أن «بإمكاننا وعلينا أن نبذل جهدا أكبر».

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