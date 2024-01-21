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250 ألف شخص يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 10:10 صباحا
250 ألف شخص يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا
تظاهرة ضد حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف في 20 يناير 2024 في فرانكفورت, (أ ف ب)
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تظاهر نحو 250 ألف شخص في كل أنحاء ألمانيا السبت، ضد حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي ناقش عدد من أعضائه في الآونة الأخيرة الطرد الجماعي لأشخاص من أصول أجنبية.

وجرت أكبر المسيرات في فرانكفورت، العاصمة المالية للبلاد، حيث تجمع 35 ألف مشارك وفق الشرطة المحلية، خلف لافتة كتب عليها «الدفاع عن الديموقراطية - فرانكفورت ضد حزب البديل من أجل ألمانيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتجمع عدد مماثل في هانوفر (شمال)، ورفع بعض المشاركين لافتات كتبوا عليها «فليخرج النازيون»، كما تظاهر نحو 30 ألف شخص في شوارع دورتموند (غرب)، و16 ألفا في هاله، حسب الشرطة.

ونظمت تظاهرات أيضا في إرفورت وآخن وكاسيل، وعدد من المدن الصغيرة الأخرى.

مسيرات أخرى اليوم
وفي المجمل، تظاهر حوالى 250 ألف شخص السبت للتنديد باليمين الألماني المتطرف في البلاد، وفقا لقناة «إيه آر دي» التلفزيونية العامة.

ومن المقرر تنظيم مسيرات أخرى اليوم الأحد، ولا سيما في برلين ودريسدن في ولاية ساكسونيا، معقل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين والنظام.

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ودعا سياسيون وممثلون دينيون ومدربون من الدوري الألماني لكرة القدم، السكان إلى التعبئة ضد هذا الحزب، الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي.

وانطلقت التعبئة بعد أن كشف موقع «كوريكتيف» الاستقصائي الألماني في 10 يناير الحالي، عن اجتماع عقده متطرفون في بوتسدام قرب برلين، حيث نوقشت في نوفمبر خطة للطرد الجماعي لأجانب أو لأشخاص من أصول أجنبية.

«موقف من أجل اللُّحمة والتسامح»
وذهبت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، إلى حد اعتبار أن هذا الاجتماع يذكر بـ«مؤتمر وانسي الرهيب»، حيث خطط النازيون لإبادة يهود أوروبا في عام 1942.

وشدد عدد من القادة السياسيين، بينهم المستشار الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، على أن أي خطة لطرد أشخاص من أصول أجنبية هي هجوم على الديموقراطية، داعيا «الجميع إلى اتخاذ موقف من أجل اللُّحمة والتسامح ومن أجل ألمانيا الديموقراطية».

وقال زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ، فريدريش ميرز، إنه «من المشجع جدا أن يتظاهر الآلاف سلميا ضد التطرف».

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