آلاف المتظاهرين في برلين يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر الآلاف السبت في برلين تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يرزح تحت قصف إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر.

وقالت ناطقة باسم الشرطة في المكان «نقدر عدد المتظاهرين بنحو 3500. لكن آخرين ما زالوا يصلون». وساد الهدوء مع بداية التجمع. وحضرت عائلات كثيرة مع أولادها، ورفعت لافتات كتب عليها «أنقذوا غزة» و«أوقفوا الإبادة» و«وقف إطلاق النار»، بحسب «فرانس برس».

ووضع متظاهرون كثر الكوفية الفلسطينية. وتجمع المتظاهرون في ساحة ألكسندر بلاتز بوسط برلين تظللهم الأعلام الفلسطينية وهاتفين «حرروا فلسطين». ونظمت التظاهرة بدعوة من جمعيات عدة داعمة للفلسطينيين تحت شعار «الدفاع عن الحقوق الأساسية الديمقراطية: حرية التعبير أيضا للفلسطينيين».

مشاركة نحو ألفي شخص

وتوقع المنظمون مشاركة نحو ألفي شخص، لكن قوات الأمن قدرت أن العدد قد يصل إلى عشرة آلاف، ونشرت نحو 1400 شرطي لمواكبة التحرك الذي من المقرر أن ينتهي قرابة الساعة 18,00 ت غ.

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وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت العديد من التظاهرات الداعمة للفلسطينيين في ألمانيا مواجهات عنيفة أحيانا بين المشاركين فيها وقوات الأمن. وأبدت الشرطة خشيتها من توترات جديدة تتخلل تظاهرة السبت، وخاصة بعدما حظرت السلطات رسميا الخميس جميع الأنشطة المرتبطة بحماس وبجمعية «صامدون».