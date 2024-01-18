90 ألف عسكري بأكبر تدريبات لـحلف الأطلسي منذ عقود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» اليوم الخميس أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ عقود بمشاركة 90 ألف عسكري على مدى أشهر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي إن تدريب «المدافع الصامد» (Steadfast Defender) سيستمر حتى أواخر مايو ويشمل وحدات من كل الدول الأعضاء الـ31 والدولة المرشحة السويد.

وأضاف كافولي للصحفيين في بروكسل بعد اجتماع استمر يومين لقادة الدفاع الوطني أن «الحلف سيظهر قدرته على تعزيز المنطقة الأوروبية الأطلسية من خلال تحريك قوات عبر الأطلسي من أمريكا الشمالية» وفق وكالة «رويترز».

وقالت «رويترز» إن التدريب العسكري «هو أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ عقود».