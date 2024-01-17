إيران: قدمنا معلومات مخابراتية للعراق بشأن الموساد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الأربعاء أن طهران قدمت معلومات مخابراتية للعراق بشأن أنشطة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، وفق وكالة رويترز.

وقالت إيران إن الحرس الثوري نفذ هجومًا على «مقر تجسس» إسرائيلي في مدينة أربيل بالعراق يوم الإثنين. ونفى العراق في وقت لاحق وجود أي مركز تجسس من هذا القبيل في البلاد.

وندّدت بغداد بـ«عدوان» ضد سيادتها واستدعت سفيرها في طهران للتشاور بعد ضربات إيرانية بصواريخ بالستية في إقليم كردستان العراق وسورية المجاورة وضعتها الجمهورية الإسلامية في إطار «الحق المشروع» في الدفاع عن أمنها بعد هجمات طالتها في الآونة الأخيرة.