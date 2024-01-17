إيران: قدمنا معلومات مخابراتية للعراق بشأن الموساد...

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الأربعاء أن طهران قدمت معلومات مخابراتية للعراق بشأن أنشطة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، وفق وكالة رويترز.
وقالت إيران إن الحرس الثوري نفذ هجومًا على «مقر تجسس» إسرائيلي في مدينة أربيل بالعراق يوم الإثنين. ونفى العراق في وقت لاحق وجود أي مركز تجسس من هذا القبيل في البلاد.
وندّدت بغداد بـ«عدوان» ضد سيادتها واستدعت سفيرها في طهران للتشاور بعد ضربات إيرانية بصواريخ بالستية في إقليم كردستان العراق وسورية المجاورة وضعتها الجمهورية الإسلامية في إطار «الحق المشروع» في الدفاع عن أمنها بعد هجمات طالتها في الآونة الأخيرة.
إدانات دولية للضربة الإيرانية
وتأتي هذه الضربات التي دانتها الولايات المتحدة وأطراف دولية، في سياق توتر متصاعد في الشرق الأوسط ومخاوف من نزاع إقليمي شامل على خلفية الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المنضوية ضمن ما يعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده طهران في المنطقة.
مساء الثلاثاء وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن «الضربة الإيرانية في أربيل كانت عملًا عدوانيًا واضحًا ضد العراق»، وتابع في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، «هذا الفعل بالتأكيد تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران».
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