بلينكن يتحدث عن «فرص كبيرة» لامتداد الحرب في غزة إلى أنحاء الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

تحدَّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء، عن «فرصة كبيرة لامتداد الحرب في غزة إلى أنحاء الشرق الأوسط».

وأضاف متسائلًا عن الخطوات المستقبلية «ما نراه في غزة أمر صادم، والمعاناة تفطر قلبي، والسؤال هو ما الذي يجب فعله؟»، وفق قناة «الحرة» الأميركية. وأجاب ردًا على سؤال عما إذا كانت حياة اليهود أكثر أهمية من حياة الفلسطينيين والمسيحيين: «لا بشكل قاطع».

بلينكن: الدولة الفلسطينية تحتاج حكومة تتعاون مع إسرائيل

وفي شأن قيام أي دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة، قال وزير الخارجية الأميركي: «الدولة الفلسطينية تحتاج حكومة تمنح الشعب ما يريده وتتعاون مع إسرائيل لتعمل بكفاءة».

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واندلع العدوان الإسرائيلي على غزة إثر عملية «طوفان الأقصى» التي خلَّفت نحو 1140 قتيلًا حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام إسرائيلية. واحتجز نحو 250 شخصًا خلال الهجوم، كما تقول إسرائيل التي تؤكد أن 132 منهم ما زالوا في غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وهجومًا بريًا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 24448 شخصًا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، و61504 أصيبوا جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.