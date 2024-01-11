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بلينكن يعتبر التقارب بين إسرائيل والدول العربية «الطريقة الأفضل لعزل إيران»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 04:32 مساء
بلينكن يعتبر التقارب بين إسرائيل والدول العربية «الطريقة الأفضل لعزل إيران»
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن التقارب بين الدول العربية وإسرائيل هو «الطريقة الأفضل لعزل إيران»، مشددا على ضرورة «وقف الصراع وضمان ألا تتعرض إسرائيل لهجمات مماثلة للسابع من أكتوبر».

وأضاف بلينكن في تصريحات من القاهرة في ختام جولته في الشرق الأوسط تمحورت حول الحرب في قطاع غزة «أمن إسرائيل وإدماجها (في المنطقة) مرتبطان بفتح طريق نحو إقامة دولة فلسطينية».

كما أكد بلينكن الذي تحدث للصحفيين عقب وصوله إلى القاهرة أن «الولايات المتحدة تعمل على ضمان عدم انفجار الوضع في الضفة الغربية».

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