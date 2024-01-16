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حادث تصادم بين طائرتين في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 01:50 مساء
حادث تصادم بين طائرتين في اليابان
شركة طيران كاثاي باسيفيك. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة «كاثاي باسيفيك» للطيران اليوم الثلاثاء بن طائرة تابعة للخطوط الكورية «صدمت» إحدى طائراتها في مطار ياباني، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادثة لم تتسبب بسقوط ضحايا. 

وجاء في بيان كاثاي باسيفيك أنها «تؤكد وقوع حادث مرتبط بطائرة تابعة لكاثاي باسيفيك بينما كانت متوقفة في مطار نيو كيتوس في سابورو اليوم (16 يناير)»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت «صدمت طائرة للخطوط الكورية (الرحلة) أيه330 كانت تمر لدى تحركها على المدرج طائرتنا التي كانت متوقفة حينها ولم يكن على متنها أي مسافرين أو طواقم».

ثاني حادث في اليابان هذا الشهر
وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال شهر، إذ أدى اصطدام طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية، بأخرى تابعة لخفر السواحل  على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو، إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل. واندلعت النيران في الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو عند اصطدامها بطائرة عائدة لخفر السواحل، وفق تقارير صحفية.

وأكدت قناة «أن أتش كاي» العامة أن 367 شخصا هم جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، تم إجلاؤهم بأمان. في المقابل، أفادت تقارير صحافية عن فقدان خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل الياباني.

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