  • Alwasat News
Atwasat

سلطات إقليم كردستان العراق تعلن مقتل أربعة مدنيين بقصف إيراني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 01:36 صباحا
سلطات إقليم كردستان العراق تعلن مقتل أربعة مدنيين بقصف إيراني
ضربة جوية تركية سابقة في العراق. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قتل «أربعة مدنيين» على الأقل وأصيب ستة آخرون بجروح في كردستان العراق من جراء ضربات صاروخية شنها ليل الإثنين الحرس الثوري الإيراني، وفق ما أعلنت سلطات الإقليم فجر الثلاثاء.

وقال مجلس أمن إقليم كردستان، في بيان، إن «الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ بالستية على عدة مناطق مدنية في أربيل، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- إيران تعلن قصف مواقع لـ«داعش» في سورية ردا على هجوم كرمان

وفي وقت سابق، أفاد الحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل بمقتل مدنيين بينهم قطب عقارات وأفراد في عائلته.

وسبق أن أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات صاروخية على أهداف في سورية، ردًا على تفجيرين انتحاريين وقعا في جنوب الجمهورية الإسلامية، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنهما، وفق الإعلام الرسمي الإيراني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها

مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث

110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث
«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح

هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح
اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية

اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية
«واشنطن بوست» تستبعد نجاح الحرب الأميركية – البريطانية في ردع الحوثيين

«واشنطن بوست» تستبعد نجاح الحرب الأميركية – البريطانية في ردع الحوثيين
كاريكاتير حليم - بلينكن ناقش التطبيع مع «إسرائيل» خلال زيارته الأخيرة

كاريكاتير حليم - بلينكن ناقش التطبيع مع «إسرائيل» خلال زيارته الأخيرة
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن

استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: انسحاب «القوة المشتركة» من مطار مصراتة

مصدر لـ«بوابة الوسط»: انسحاب «القوة المشتركة» من مطار مصراتة
«السري» يذكر الجمهور الليبي بالمحترف الراحل «بزيو».. ويطالب بالمشاركة في تشييع جثمانه

«السري» يذكر الجمهور الليبي بالمحترف الراحل «بزيو».. ويطالب بالمشاركة في تشييع ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
على الرغم من العقبات.. تنصيب برناردو أريفالو رئيسا لغواتيمالا
على الرغم من العقبات.. تنصيب برناردو أريفالو رئيسا لغواتيمالا
أوكرانيا: إسقاط طائرتين حربيتين روسيتين
أوكرانيا: إسقاط طائرتين حربيتين روسيتين
مشرد فرنسي أول ضحايا الإعصار «بلال»
مشرد فرنسي أول ضحايا الإعصار «بلال»
اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا
اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا
مقتل امرأة وإصابة 12 إسرائيليا في عملية دهس وسط رعنانا
مقتل امرأة وإصابة 12 إسرائيليا في عملية دهس وسط رعنانا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024...
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته...
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)...
المزيد
سلطات إقليم كردستان العراق تعلن مقتل أربعة مدنيين بقصف إيراني
سلطات إقليم كردستان العراق تعلن مقتل أربعة مدنيين بقصف ......
كوريا الشمالية تحل وكالات تعمل لإعادة التوحيد مع الجنوب
كوريا الشمالية تحل وكالات تعمل لإعادة التوحيد مع الجنوب...
إيران تعلن قصف مواقع لـ«داعش» في سورية ردا على هجوم كرمان
إيران تعلن قصف مواقع لـ«داعش» في سورية ردا على هجوم كرمان...
مقتل امرأة وإصابة 12 إسرائيليا في عملية دهس وسط رعنانا
مقتل امرأة وإصابة 12 إسرائيليا في عملية دهس وسط رعنانا...
اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا
اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا...
المزيد