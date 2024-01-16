سلطات إقليم كردستان العراق تعلن مقتل أربعة مدنيين بقصف إيراني

القاهرة - بوابة الوسط

قتل «أربعة مدنيين» على الأقل وأصيب ستة آخرون بجروح في كردستان العراق من جراء ضربات صاروخية شنها ليل الإثنين الحرس الثوري الإيراني، وفق ما أعلنت سلطات الإقليم فجر الثلاثاء.

وقال مجلس أمن إقليم كردستان، في بيان، إن «الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ بالستية على عدة مناطق مدنية في أربيل، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق، أفاد الحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل بمقتل مدنيين بينهم قطب عقارات وأفراد في عائلته.

وسبق أن أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات صاروخية على أهداف في سورية، ردًا على تفجيرين انتحاريين وقعا في جنوب الجمهورية الإسلامية، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنهما، وفق الإعلام الرسمي الإيراني.