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بنغلاديش تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 15 يناير 2024, 09:44 صباحا
بنغلاديش تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»
جلسة استماع دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية. (الإنترنت)
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أعلنت بنغلاديش دعمها جنوب أفريقيا في القضية التي تقدمت بها الأخيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية تتهمه بالإبادة الجماعية في حربه على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نشرته مساء الأحد عبر منصة «إكس» وقوفها إلى جانب الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاك «إسرائيل» التزاماتها بموجب اتفاقية العام 1948 لمنع ارتكاب إبادة جماعية.

كما أعربت عن دعمها طلب بريتوريا اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية كافة على قطاع غزة، والسماح بدخول آمن من دون عراقيل للمساعدات الإنسانية إلى المناطق كافة في غزة.

وأكدت أن «تلك الإجراءات العاجلة خطوة ضرورية وأساسية لإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة».

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بنغلاديش تدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
وفيما أشارت الخارجية البنغالية إلى سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين من سكان غزة جراء الهجمات المستمرة للقوات الإسرائيلية، غالبيتهم من النساء والأطفال، أكدت أن «أعمال العدوان المتعمدة تلك تمثل تجاهلا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا له، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية».

وقالت: «باعتبارها طرفا موقعا لاتفاقية الإبادة الجماعية، تدعو بنغلاديش الدول كافة إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية».

كما جددت الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودخول آمن وعاجل للمساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع إلى قطاع غزة.

كما كررت بنغلاديش دعواتها السابقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتوصل إلى حل دائم وشامل يتضمن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط العام 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية.

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