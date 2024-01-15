أميركا تعلن إسقاط صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إحدى مدمّراتها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم» فجر الإثنين إسقاط صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة المتمردين الحوثيين في اليمن عصر أمس الأحد باتجاه مدمرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.

وقالت «سنتكوم» في بيان إن «صاروخ كروز مضادا للسفن أُطلِق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن باتجاه السفينة «يو إس إس لابون» التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «أُسقِط الصاروخ قرب ساحل الحُديدة من جانب مقاتلة أميركية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار».