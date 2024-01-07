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بنغلادش.. انتخابات يقاطعها المعارضة وفوز محسوم لـ«الشيخة حسينة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 03:14 مساء
بنغلادش.. انتخابات يقاطعها المعارضة وفوز محسوم لـ«الشيخة حسينة»
رجل يدلي بصوته في انتخابات بنغلادش في دكا، 7 يناير 2024. (أ ف ب)
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يدلي الناخبون في بنغلادش بأصواتهم الأحد، في اقتراع يُرجّح بأن تفوز فيه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بولاية خامسة، بعدما قاطعته أحزاب بينها حزب المعارضة الرئيسي الذي وصفته بـ«المنظمّة الإرهابية».

وشهدت بنغلادش، الدولة الثامنة في العالم لجهة عدد السكان (نحو 170 مليون نسمة)، والتي كانت تعاني فقرا مدقعا، نموا اقتصاديا قويا تحت قيادة حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة، لكنّ الحكومة واجهت اتهامات بانتهاكها مرات عدة حقوق الإنسان وقمعها المعارضة بأساليب عنيفة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولا يواجه حزب رابطة عوامي أي معارضين تقريباً في الدوائر الانتخابية التي يتنافس فيها، لكنّه أحجم عن تسمية مرشحين في عدد منها، لكي لا يُعتبر البرلمان أداة يتحكّم بها حزب واحد.

موجة اعتقالات واسعة
ودعا الحزب القومي البنغلادشي الذي شهدت صفوفه موجة اعتقالات واسعة إلى إضراب عام نهاية الأسبوع وحضّ السكان على عدم المشاركة فيما وصفها بانتخابات «زائفة».

لكن حسينة (76 عاما) دعت المواطنين للاقتراع تعبيرا عن إيمانهم بالعملية الديموقراطية.

وقالت للصحفيين بعد الإدلاء بصوتها «الحزب القومي البنغلادشي منظمة إرهابية»، مضيفة «أبذل قصارى جهدي لضمان استمرار الديموقراطية في هذا البلد».

تكتيكات الترغيب والترهيب
وتدلّ أولى المؤشرات على أن نسب المشاركة ستكون منخفضة، رغم التقارير الواسعة عن لجوء السلطات إلى تكتيكات الترغيب والترهيب لتعزيز شرعية الاقتراع.

وبعد ساعتين على بدء التصويت، أدلى 111 شخصا فقط بأصواتهم من نحو 4200 ناخب مسجّل في مركز اقتراع في غرب دكا، وفق ما أفاد المسؤول المشرف عليه براشون غوسوامي، للوكالة الفرنسية.

وقال شهريار أحمد (32 عاما) الذي يعمل في جمعية خيرية «لست مهتما على الإطلاق بالمشاركة في هذه المهزلة.. أفضّل البقاء في المنزل ومشاهدة الأفلام».

وذكر بعض الناخبين بأنهم تلقوا تهديدات بمصادرة بطاقات الإعانات الحكومية الخاصة بهم، والتي تُعد ضرورية للحصول على مساعدات اجتماعية، في حال رفضوا التصويت لحزب رابطة عوامي.

وقال لال ميا (64 عاما)، الذي أدلى بصوته في منطقة فريدبور في وسط البلاد لوكالة «أ ف ب»، «قالوا لي إنهم سيصادرون بطاقتي في حال لم أصوّت.. قالوا إنّ علينا التصويت لصالح الحكومة لأننا تعيلنا».

ونظّم الحزب القومي البنغلادشي وغيره من الأحزاب احتجاجات تواصلت على مدى شهور العام الماضي، للمطالبة بتنحي حسينة قبل الانتخابات.

- رئيسة وزراء بنغلاديش تصف حزب المعارضة الرئيسي بأنه «منظمة إرهابية»

واعتقلت السلطات نحو 25 ألف معارض بينهم جميع القادة المحليين للحزب القومي في إطار حملة أمنية أعقبت الاحتجاجات، بحسب الحزب. وأفادت الحكومة من جانبها باعتقال 11 ألف شخص.

وخرجت احتجاجات صغيرة ومتفرّقة في الأيام التي سبقت الانتخابات، لتذكّر بمئات الآلاف الذين تظاهروا العام الماضي.

وأعلنت الشرطة الأحد أنها أطلقت النار في مدينة شيتاغونغ لتفريق تظاهرة للمعارضة شارك فيها حوالى 60 شخصا أغلقوا طريقا احتجاجا على الانتخابات، مؤكدة عدم سقوط أي ضحايا.

وتفيد لجنة الانتخابات بنشر نحو 700 ألف شرطي وعنصر من قوات الاحتياط إلى جانب حوالى 100 ألف من عناصر القوات المسلحة للمحافظة على النظام خلال الاقتراع.

وستبقى صناديق الاقتراح مفتوحة حتى الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ) فيما يتوقع صدور النتائج بعد منتصف الليل.

فوز كاسح واتهامات بالتزوير
ولطالما هيمنت المنافسة بين حسينة، ابنة مؤسس للبلاد، وخالدة ضياء، وهي زوجة مسؤول عسكري سابق تولّت رئاسة الحكومة مرّتين، على المشهد السياسي في بنغلادش.

وحققت حسينة انتصارا حاسما منذ عادت إلى السلطة عام 2009 إثر انتخابات حققت فيها فوزا كاسحا وتخللتها مخالفات واسعة واتهامات بالتزوير.

ودينت ضياء (78 عاما) بالفساد عام 2018 وتخضع حاليا للعلاج في مستشفى في دكا، فيما يتولى نجلها طارق رحمن قيادة الحزب القومي مكانها من منفاه في لندن.

وقال «رحمن» لـ«فرانس برس»، إن حزبه وعشرات الأحزاب الأخرى رفضت المشاركة في انتخابات نتائجها «محسومة سلفا».

واتهمت الشيخة حسينة حزب بنغلادش القومي المعارض بإشعال حرائق وبأعمال تخريب، خلال احتجاجات قتل فيها عدد كبير من الأشخاص في مواجهات مع الشرطة.

وجرى السبت توقيف سبعة أعضاء في أحزاب معارضة على خلفية سلسلة حرائق شهدتها قطارات في دكا في اليوم السابق. ونفى الحزب القومي تورطه فيها مطالبا بتحقيق دولي.

ولطالما اتُّهمت قوات الأمن الحكومية بتنفيذ عمليات قتل غير مشروعة والتورط في حالات اختفاء قسري، وهو أمر تنفيه.

وفرضت الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات بنغلادش، عقوبات على وحدة من الشرطة والقادة التابعين لها.

وأدت الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد إلى عدم الرضا في أوساط كثيرين عن حكومة حسينة، بعد ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وانقطاع الطاقة لفترات طويلة عام 2022.

وأثار بقاء الأجور على حالها في قطاع صناعة الملابس، الذي يساهم في نحو 85% من صادرات البلاد السنوية البالغ قدرها 55 مليار دولار، اضطرابات في القطاع أواخر العام الماضي أضرمت النيران خلالها في بعض المعامل فيما أغلقت مئات المصانع الأخرى.

وقال بيار براكاش من مجموعة الأزمات الدولية إنّ شعبية حكومة حسينة «تراجعت عمّا كانت عليه قبل بضع سنوات، لكن الخيارات الانتخابية الفعلية أمام البنغلادشيين محدودة"، وهو ما اعتبره "مزيج يمكن أن يكون خطيرا».

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