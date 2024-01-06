وزير المالية البريطاني: هجمات الحوثيين على السفن تؤثر في اقتصادنا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت اليوم السبت، إن الهجمات على السفن في البحر الأحمر قد يكون لها تأثير على الاقتصاد البريطاني بسبب زيادة الأسعار.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هجمات جماعة الحوثي اليمنية يمكن أن تعني ارتفاع الأسعار في بريطانيا، قال هانت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «قد يكون لها تأثير، وسنراقب ذلك بعناية شديدة».

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وتتحول شركات الشحن حول العالم بعيدا عن البحر الأحمر، وبالتالي عن قناة السويس، بعد تكثيف جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن، دعما لحركة حماس في قطاع غزة.

زيادة وقت الرحلة 10 أيام

ويمكن أن يزيد طريق رأس الرجاء الصالح وقت الرحلة عشرة أيام، فضلا عن أنه يتطلب مزيدا من الوقود وساعات عمل إضافية، ما يزيد من تكاليف الشحن.

يمر عبر قناة السويس ما يقرب من ثلث شحنات سفن الحاويات في العالم. وقد يكلف إعادة توجيه السفن حول أفريقيا وقودا إضافيا بما يصل إلى مليون دولار للرحلة الواحدة ذهابا وإيابا بين آسيا وشمال أوروبا.