  • Alwasat News
Atwasat

أولى موجات تسونامي تضرب اليابان بعد زلزال قوي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 11:27 صباحا
أولى موجات تسونامي تضرب اليابان بعد زلزال قوي (فيديو)
بداية تسونامي يضرب شواطئ اليابان بعد زلزال قوي. 1 يناير 2024. (الإنترنت)
alwasat radio

وصلت موجات تسونامي الأولى، إلى اليابان الاثنين بعد سلسلة من الزلازل القوية التي هزت وسط البلاد.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16:21 بالتوقيت المحلي (07:21 ت غ)، بعدما سجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ووكالات أخرى زلزالا قويا بلغت شدّته 7.5 درجة قبل 10 دقائق تقريبا على ذلك، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الحكومة اليابانية تؤكد عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد الزلزال

في سياق متصل، أكّدت الحكومة اليابانية، عدم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية، بعد سلسلة زلازل قوية هزت وسط اليابان الاثنين.

وقال الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي «جرى تأكيد عدم وجود أي خلل في محطة شيكا للطاقة النووية (في إيشيكاوا) ومحطات أخرى حتى الآن».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن ...
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة

فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة ...
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي

الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»

الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»

مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»
عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة

عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة
منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية

منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل

دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل
في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما

في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما
الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج

الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
5 قتلى في غارات على دونيتسك وأوديسا بأوكرانيا
5 قتلى في غارات على دونيتسك وأوديسا بأوكرانيا
شي وبايدن يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الـ45 للعلاقات الثنائية
شي وبايدن يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الـ45 للعلاقات الثنائية
إنذار من تسونامي محتمل بعد زلزال كبير في وسط اليابان
إنذار من تسونامي محتمل بعد زلزال كبير في وسط اليابان
الحكومة اليابانية تؤكد عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد الزلزال (فيديو)
الحكومة اليابانية تؤكد عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد ...
أولى موجات تسونامي تضرب اليابان بعد زلزال قوي (فيديو)
أولى موجات تسونامي تضرب اليابان بعد زلزال قوي (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن...
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا...
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة...
المزيد
بعد زلزال اليابان.. مدن روسية تعلن حالة «الإنذار» بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي
بعد زلزال اليابان.. مدن روسية تعلن حالة «الإنذار» بسبب خطر ......
انقطاع الكهرباء عن 33500 منزل بعد زلازل اليابان (فيديو)
انقطاع الكهرباء عن 33500 منزل بعد زلازل اليابان (فيديو)...
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)...
أولى موجات تسونامي تضرب اليابان بعد زلزال قوي (فيديو)
أولى موجات تسونامي تضرب اليابان بعد زلزال قوي (فيديو)...
الحكومة اليابانية تؤكد عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد الزلزال (فيديو)
الحكومة اليابانية تؤكد عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية ......
المزيد