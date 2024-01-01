أولى موجات تسونامي تضرب اليابان بعد زلزال قوي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت موجات تسونامي الأولى، إلى اليابان الاثنين بعد سلسلة من الزلازل القوية التي هزت وسط البلاد.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16:21 بالتوقيت المحلي (07:21 ت غ)، بعدما سجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ووكالات أخرى زلزالا قويا بلغت شدّته 7.5 درجة قبل 10 دقائق تقريبا على ذلك، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الحكومة اليابانية تؤكد عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد الزلزال

في سياق متصل، أكّدت الحكومة اليابانية، عدم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية، بعد سلسلة زلازل قوية هزت وسط اليابان الاثنين.

وقال الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي «جرى تأكيد عدم وجود أي خلل في محطة شيكا للطاقة النووية (في إيشيكاوا) ومحطات أخرى حتى الآن».