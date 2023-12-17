بوتين يحذر من «مشكلات» مع فنلندا بعد انضمامها إلى «الناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة نشرت الأحد، من «مشكلات»، مع فنلندا المجاورة بعدما انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، معلنا أن موسكو ستنشئ منطقة عسكرية جديدة في شمال غرب البلاد، ردّاً على هذه الخطوة.

واعتبر بوتين أن الغرب «جرّ فنلندا إلى الناتو. هل كان لدينا أي خلافات معها؟ كل الخلافات، بما فيها تلك المرتبطة بالأراضي والعائدة إلى منتصف القرن العشرين، تمّ حلّها».

وأضاف للتلفزيون الرسمي، «لم تكن ثمة مشكلات هناك، الآن ستصبح موجودة لأننا سننشئ منطقة لينينغراد العسكرية ونركّز بعضا من وحداتنا العسكرية هناك».