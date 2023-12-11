  • Alwasat News
Atwasat

أوكرانيا وبولندا تعلنان إعادة فتح أكبر نقطة حدودية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 09:44 مساء
أوكرانيا وبولندا تعلنان إعادة فتح أكبر نقطة حدودية
مشهد من الجو يظهر شاحنات أوكرانية متوقفة قرب الحدود مع بولندا. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت بولندا وأوكرانيا عن فتح أكبر نقطة حدودية بينهما اليوم الإثنين إثر قرار السلطات المحلية البولندية سحب الإذن بتنظيم احتجاجات بعد أن أغلقها سائقو شاحنات بولنديون لمدة شهر احتجاجًا على ما يعتبرونه منافسة غير عادلة من شركات الدولة المجاورة.

وتسببت الاحتجاجات منذ بداية نوفمبر الماضي بخلق طوابير لا نهاية لها عند 4 معابر حدودية رئيسية بين أوكرانيا وبولندا، ويمثل ذلك مشكلة اقتصادية كبيرة لكييف التي تعتمد بشكل كبير على البرّ لنقل صادراتها، بحسب «فرانس برس».

تخفيف قيود دخول الشركات الأوكرانية لأوروبا أدّى إلى تراجع أرباح نظيرتها البولندية
وتدين شركات النقل البولندية المنافسة «غير العادلة» من جيرانها، معتبرة أن تخفيف قيود الدخول إلى الاتحاد الأوروبي على الشركات الأوكرانية أدّى إلى تراجع أرباح الشركات البولندية.

وأعلنت السلطات المحلية في دوروهوسك أنها قررت إلغاء التصريح الذي يسمح بالاحتجاج عند نقطة العبور، مشيرة إلى عواقب الاحتجاج على شركات بولندية أخرى. 

ساوا: أصحاب الأعمال يعانون من خسائر كبيرة جدًا
وقال فويتشيك ساوا رئيس بلدية دوروهوسك إن «أصحاب الأعمال يعانون من خسائر كبيرة جدًا، ولسوء الحظ، كان على أحدنا اتخاذ مثل هذا القرار». وأضاف أن هذه الخطوة لم تتم بالتشاور مع السلطات الأوكرانية. 

وتابع «اتخذت هذا القرار بنفسي، بعد دراسة متأنية وبعد تلقي العديد من المكالمات الهاتفية من كل أنحاء بولندا، لا أستطيع أن أسمح بأن يفقد أشخاص وظائفهم في قطاعات أخرى من اقتصادنا». 

-  وارسو وكييف تتوصلان لاتفاق بشأن «مسألة مهمة» متعلقة بنقل الحبوب الأوكرانية
-  بولندا: أوقفنا نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

من جانبها، أكدت كييف اليوم الإثنين إعادة فتح معبر دوروهوسك بين أوكرانيا وبولندا. وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على «فيسبوك» «انتهى الإغلاق المفروض على نقطة عبور ياغودين-دوروهوسك، وتم استئناف حركة الشاحنات بشكل مستقر. وشدد على أنه «يجب فتح الحدود بالكامل وعدم السماح بأي عراقيل أخرى». 

ويحمل النقل البري أهمية خاصة بالنسبة لأوكرانيا لأن تصدير منتجاتها عن طريق البحر الأسود يعوقه الغزو الروسي الذي بدأ قبل عامين تقريبًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية ...
ترامب يتراجع عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم احتيال مالي

ترامب يتراجع عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم احتيال مالي
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة

«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة
منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر

منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر
كاريكاتير حليم - دعوات لوقف الحرب على غزة

كاريكاتير حليم - دعوات لوقف الحرب على غزة
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي

اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي
الحكومة اللبنانية تتضامن مع دعوات إضراب عالمي لوقف إطلاق النار في غزة

الحكومة اللبنانية تتضامن مع دعوات إضراب عالمي لوقف إطلاق النار في غزة
الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على حساب سوبر سبورت

الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على حساب سوبر سبورت
هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»

مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»
الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا

الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا
أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام

أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 ...
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. «آكشن إيد» الدولية: قطاع غزة الأخطر بالعالم على النساء والفتيات

مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. «آكشن إيد» الدولية: قطاع غزة الأخطر بالعالم على ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بكين تؤكد أن تحركاتها حيال السفن الفلبينية كانت «مهنية ومعتدلة»
بكين تؤكد أن تحركاتها حيال السفن الفلبينية كانت «مهنية ومعتدلة»
بعد 10 سنوات.. انتهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي رسميا
بعد 10 سنوات.. انتهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي رسميا
ترامب يتراجع عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم احتيال مالي
ترامب يتراجع عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم احتيال مالي
سوناك يدافع عن قرارته خلال فترة انتشار «كوفيد-19» بعد وفاة 230 شخصًا
سوناك يدافع عن قرارته خلال فترة انتشار «كوفيد-19» بعد وفاة 230 ...
أوكرانيا قلقة من عدم انضامها إلى أوروبا قبل قمة دول الاتحاد
أوكرانيا قلقة من عدم انضامها إلى أوروبا قبل قمة دول الاتحاد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%...
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال البلاد
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال ......
المزيد
أوكرانيا وبولندا تعلنان إعادة فتح أكبر نقطة حدودية
أوكرانيا وبولندا تعلنان إعادة فتح أكبر نقطة حدودية...
زيلينسكي: تأخير المساعدات الأميركية يحقق «أحلام» بوتين
زيلينسكي: تأخير المساعدات الأميركية يحقق «أحلام» بوتين...
قلق أميركي حيال صعوبة تحديد مكان المعارض نافالني
قلق أميركي حيال صعوبة تحديد مكان المعارض نافالني...
أوكرانيا قلقة من عدم انضامها إلى أوروبا قبل قمة دول الاتحاد
أوكرانيا قلقة من عدم انضامها إلى أوروبا قبل قمة دول الاتحاد...
سوناك يدافع عن قرارته خلال فترة انتشار «كوفيد-19» بعد وفاة 230 شخصًا
سوناك يدافع عن قرارته خلال فترة انتشار «كوفيد-19» بعد وفاة ......
المزيد