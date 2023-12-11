رئيس الوزراء الهندي يرى في قرار المحكمة العليا حول كشمير «بارقة أمل»

القاهرة - بوابة الوسط

رأى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الإثنين، أن قرار المحكمة العليا، المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، يشكل «بارقة أمل».

وكتب القومي الهندوسي على موقع «إكس» (تويتر سابقًا)، أن هذا القرار الذي وصفه بـ«التاريخي»، هو «بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

وفي وقت سابق من اليوم، صادقت المحكمة العليا في الهند، على قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم الذاتي الجزئي لولاية جامو كشمير ذات الغالبية المسلمة.

وادعت المحكمة أن القرار الصادر في العام 2019 كان «تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة»، كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات في الولاية العام المقبل، ومساواتها بالولايات الهندية الأخرى «في أقرب وقت ممكن».