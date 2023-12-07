زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب جنوب فانواتو في المحيط الهادئ

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة جنوب فانواتو عند الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش الخميس، على ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» ما ذكره المركز بإن الزلزال سجّل على عمق 35 كيلومترًا على بعد نحو 23 كيلومترًا جنوب بلدة إيسانجيل.

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وتقع جمهورية فانواتو في جنوب المحيط الهادئ في المحيط الجنوبي. وتتألف من مجموعة من الجزر، حيث تضم حوالي 80 جزيرة، منها 65 جزيرة مأهولة. وعاصمتها هي «بورت فيلا» وأكبر مدينة في البلاد.

تشتهر فانواتو بالبراكين النشطة والغابات الاستوائية الكثيفة. تعتبر الأنشطة البحرية مثل الغوص والسباحة وركوب الأمواج من ابرز ما تشتهر به هذه الجزر.

ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على الزراعة والسياحة. ويُزرع في فانواتو العديد من المحاصيل مثل الفانيليا وجوز الهند والكاكاو والموز، كما يُنتج الكوفي والكاكاو والسكر والكوكا. السياحة تعتبر أيضًا موردًا هامًا للاقتصاد، حيث يأتي السياح للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والثقافة الغنية لهذه الجزر.