زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة جزيرة مينداناو في شرق الفلبين السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، من دون ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.

ضرب الزلزال على عمق 32 كيلومترا عند نحو الساعة 22,37 بالتوقيت المحلي (14,37 ت غ) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق هيناتوان، بحسب المركز، وفق «فرانس برس».

استبعاد خطر حدوث تسونامي

وفي 17 من شهر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة جنوب الفلبين، وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي في بيان، إنه لم يصدر أي تنبيه بخطر حدوث تسونامي بعدما ضرب الزلزال ولاية سارانغاني في جزيرة مينداناو الجنوبية الرئيسية على عمق 78 كيلومترًا عند الساعة 08.14 بتوقيت غرينتش.

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كما ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة الفلبين في 17 من اكتوبر الماضي مما أدى لاهتزاز المباني في العاصمة مانيلا، فيما أبدت السلطات خشيتها من احتمال أن يكون قد تسبب بأضرار، محذرة من هزات ارتدادية. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال ضرب على عمق ضحل على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب مانيلا، وهرع العديد من الموظفين إلى شوارع العاصمة خوفا من انهيار مبانيهم.